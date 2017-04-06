國民黨質疑黨產會找麻煩 黨工年資結算金最快5月發
2017-04-06 17:11
〔記者施曉光／台北報導〕國民黨1月底全數解聘結算黨工年資後，迄今黨工人員始終沒有拿到年資結算金，行政院黨產會昨日行文國民黨告知要先與勞工達成協議，才能行文黨產會要求動支第一階段總計5.98億元，國民黨行管會副主委李福軒今日質疑，黨中央在2月21日與黨工的第3次勞資協商會其實早有達成共識並有協議結論，當時黨產會代表也列席在場，黨產會此舉等於是「找麻煩」，迫使原本4月就發的錢，如今被迫延後最快5月上旬才能發。
李福軒指出，黨中央與黨工4月11日將再召開勞資協商會，由於黨產會顯然不認2月21日的協商結論效力，因此4月11日當天要再與黨工簽署一次協商結論，即便4月12日趕公文發給黨產會，依正常狀況黨產會要在25日才會召開委員會議，如果獲得黨產會同意，加上公文往返時間，國民黨最快也要本月底才能開始後續作業，一切順利的話，最快要到5月上旬才能把錢發到黨工手上。
依照國民黨估算，總共年資結算金高達14億9700萬餘元，由於目前黨產會同意動用現金額度只有5.98億元，因此國民黨無法足額發放。
至於欠款部分何時能發？李福軒說「沒錢就是沒錢」，由於其他資產都已經被凍結，無法處分，必須等到未來黨產會同意再處分部分資產，黨中央才能與黨工協議給付方式及時間，目前他無法給一個確切的時間表。
他並強調，國民黨這次是大量解僱，原本應屬勞基法的資遣，但這次解僱其實比起民國94年優退黨工的條件要更好，優於一般退休給付。
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