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垃圾外運造成環境3度污染 議員要算碳足跡

2017-04-06  16:53

〔記者鄭旭凱／雲林報導〕雲林縣長期將垃圾運往外縣市焚燒，除了垃圾長期堆置造成環境二度污染外，每個月數千車次的垃圾車在台北、高雄來回跑，更產生數量龐大的二氧化碳污染空氣，縣議員蔡秋敏要求環保局計算「碳足跡」，嚴格控管垃圾的二度及三度污染。

雲林縣目前每天產生的垃圾量約為320公噸，其中包括斗六市等12鄉鎮市的垃圾合計240公噸，都委由外縣市焚化處理，如今各地環保意識高漲，不僅焚化費用大幅調高，造成縣府財政負擔，遇到他縣市焚化爐歲休或拒燒時，更導致雲林縣嚴重垃圾危機。

蔡秋敏表示，縣內目前暫時存放在臨時轉運站的垃圾多達1萬7500公噸，這些轉運站即使鋪設了不透水布，但仍可能有大量的污水滲入地底造成水污染，何況長期對周遭環境造成的污染。

蔡秋敏指出，近幾年全球性的溫度增加，造成海平面上升、南北極冰層融化，極端氣候越來越明顯，世界各國為了減緩全球暖化的速度大力推動減少碳足跡，而雲林縣每天委外焚燒垃圾的做法和世界趨勢背道而馳，垃圾車排放的大量二氧化碳造成嚴重的空氣污染。

蔡秋敏要求雲林縣政府環保局計算垃圾外運每個月產生的二氧化碳數量，清楚的計算碳足跡，並設法減緩垃圾對環境、地下水及空氣的污染。

環保局長林長造表示，雲林地區垃圾運往台北焚化每天來回達450公里，運往高雄焚化每天來回也要250公里，車輛排放的二氧化碳確實造成空氣污染，碳足跡的減少確實有必要列入未來垃圾處理的考量因素之一。

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  • 雲林縣大量的垃圾堆置在臨時轉運站，對環境和地下水造成二度污染。（記者鄭旭凱攝）

    雲林縣大量的垃圾堆置在臨時轉運站，對環境和地下水造成二度污染。（記者鄭旭凱攝）

  • 垃圾車台北、高雄兩地跑，排放二氧化碳污染空氣，造成三度污染。（記者鄭旭凱攝）

    垃圾車台北、高雄兩地跑，排放二氧化碳污染空氣，造成三度污染。（記者鄭旭凱攝）

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