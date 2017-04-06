質詢談雷射槍、機器人挨批 吳焜裕解釋原因...
2017-04-06 16:52
〔即時新聞／綜合報導〕被封為食安專家的民進黨立委吳焜裕，本會期因抽籤分配的關係，從衛環委員會轉至國防外交委員會。但吳在昨日質詢時，內容包括雷射槍、戰鬥機器人、核子潛艦等話題，被外界批評是「超現實」。吳焜裕對此回應，這些內容在國際上屢見不鮮，訝異到了國內竟變得那麼新奇。
根據《聯合報》報導，吳焜裕強調，雖然他被視為食安專家，但他本來就是從事科技研究，過去也擔任台塑化學工程師，並受聘到工研院蓋試驗工廠。
吳焜裕解釋，核子動能潛艦只是一個舉例，主要是希望我國有能力製造需要的潛艦，且類似的話題在國際上是老掉牙，到台灣卻變得那麼新鮮，認為「專業問政無人知，國防一語天下知」
吳焜裕還提到，目前國際上已有商用公司在研製軍用機器人，代表這並非無稽之談，只是希望台灣不要再買他國淘汰的軍武，而是能自行研發先進武器。
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