嚇阻醫療暴力 立院初審通過加重罰則
〔記者鄭鴻達／台北報導〕醫療暴力頻傳，不但影響醫護人員安危，更影響病患就醫品質。立法院今初審通過，未來在醫療場所以非法手段妨礙醫療行為者，不但有行政罰則、3年以下有期徒刑，若因此致人於死、傷者，最高可處無期徒刑或7年以上有期徒刑。
立法院社會福利與衛生環境委員會今審查「醫療法部分條文修正草案」，民進黨立委黃國書、邱泰源、林俊憲，國民黨立委李彥秀、陳宜民、張麗善及親民黨立委李鴻鈞等朝野立委，均提案修定《醫療法》第24條、第106條條文，加重罰則以嚇阻醫療暴力。
據初審通過的第24條條文，除任何人不得以強暴、脅迫、恐嚇或其他非法方式妨礙醫療業務執行外，新增「公然侮辱」項目，醫療機構應採必要措施，確保醫事人員執業安全，若有違反上情者，警察機關應排除或制止，若涉及刑事責任者，則移送司法機關偵辦。
在罰則部分，對於違反上述條文者，可處新台幣3至5萬元罰鍰，但若觸犯刑事責任者應移送司法機關，如毀損醫療機構或類似場所內相關保護生命之設備，導致危害他人生命、身體或健康，可處3年以下有期徒刑、拘役或新台幣30萬元以上罰金。
而以強暴、脅迫、恐嚇或其他非法方式，妨害執行醫療或救護業務者，罰則從原本的3年以下有期徒刑、拘役或新臺幣30萬元以下罰金，調整為3年以下有期徒刑，得併科30萬元以下罰金，修法加重罰則，遏止與日俱增的醫療暴力。
對於以醫療暴力行為致醫事人員死亡或重傷者，可處無期徒刑或7年以上有期徒刑，以及3年以上、10年以下有期徒刑等原條文規定，初審條文也新增「緊急醫療救護人員」為適用對象，以保障醫生以外可能出現在醫療處所之相關工作人員權利。
召委李彥秀指出，對於越來越多的醫療暴力，盼透過修法保障醫療環境、醫護人員及病患甚至無辜的第三、第四方之權利，希望藉此讓司法人員得以加重刑責外，修法也具教育性，能讓更多人知道第一線醫療人員及病患權益之重要。
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