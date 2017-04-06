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任行政職卻兼民間公司董事 2教授被彈劾

2017-04-06  16:21

〔記者林良昇／台北報導〕國立中興大學教授林建宇、國立台南大學教授余明助皆於擔任學校行政職期間，兼任民間公司董事、監察人，違反公務員服務法相關規定，教授則稱不諳法令規定；監察院今通過彈劾案，彈劾2名大學教授，移請公務員懲戒委員會審理。

據司法院解釋，公立學校聘任教師不屬於公務員服務法所稱之公務員，但兼任學校行政職的教師，適用公務員服務法「不得經營商業」規定；監察院今通過2件彈劾案，分別彈劾林建宇及余明助，皆為大學教授擔任學校行政職期間，兼任公司董事、監察人，違反公務員服務法。

彈劾案文指出，林建宇於102年8月1日至105年8月31日擔任中興大學運動與健康管理研究所所長，相當簡任第12職等，林建宇於102年8月1日至104年5月19日兼任明山別館公司董事，並持有16.7%股份；另自102年9月3日至104年4月29日兼任老鄉長茶典公司監察人，並持有20%股份。

提案監委表示，林建宇稱不諳法令規定，而且公司為家族企業，並於獲知違法後，已辭去董事及監察人職務，但不能因而解免其違法責任，依法提案彈劾，移請公務員懲戒委員會審理。

另件彈劾案文指出，余明助自101年8月1日迄今擔任台南大學行政管理學系系主任，相當於簡任第12職等，自101年8月1日至104年10月13日期間，先後兼任慈愛國際科技公司外部董事及監察人，且實際參與經營，並領有出席董事會車馬費5萬2500元，依法彈劾余明助。

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  • 監察院。（資料照，記者李欣芳攝）

    監察院。（資料照，記者李欣芳攝）

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