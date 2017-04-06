桃園區漁會改選 3巨頭出爐
2017-04-06 15:41
在農業局漁牧科長張瓊霙監交下，桃園區漁會新任理事長謝仁江（右）由卸任理事長鄭芳銘（左）手上接下印信。（圖由桃園區漁會提供）
〔記者謝武雄／桃園報導〕桃園區漁會新任理監事今天舉行首次理監事會議，會中選出謝仁江為理事長、常務監事王清島，理事會也遴聘陳義成續任總幹事，由於理監事選舉採無記名連記法投票，使得謝仁江派系，完全掌握9席理事、3席監事，謝仁江等3人也如外界預期拿下全數理監事選票。
桃園區漁會選舉，主要是謝仁江、王清島搭配派系與前鄉民代表陳日淡派系之爭；由於代表選舉，謝仁江派系拿下6成以上選票，使得理監事選舉採無記名連記法投票（理事可投9票、監事3票），謝仁江派系一舉拿下囊括所有理監事席次（理事9席、監事3席），今天的理事長、常務監事選舉，總幹事遴聘，3人都拿下全數選票。
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