爭取百分百言論自由 葉菊蘭：台灣必須獨立自主

2017-04-06 15:31

〔記者楊媛婷／台北報導〕1989年政論雜誌《自由時代》總編輯鄭南榕為捍衛言論自由，以烈火焚燒自身明志，總統蔡英文上台後，行政院公布4月7日為今後台灣的「言論自由日」，文化部長鄭麗君今出席活動透露，她的政治啟蒙就來自於1986年由鄭南榕主導、於龍山寺舉行的「519綠色行動」，要求國民黨政府解除戒嚴，也藉由言論自由日譴責中國目前仍然控制言論自由。

鄭南榕遺孀葉菊蘭則說，台灣若不成為正常化的國家，「言論自由也只是鏡花水月」。

文化部所屬國家人權館籌備處今天於景美人權園區舉行「100%言論自由─政論雜誌與反對運動特展」，展出從雷震《自由中國》以降至解嚴前政論雜誌出版品，以及當時管制的法令規章，鄭麗君與鄭南榕遺孀葉菊蘭連袂出席活動。

身為2歲多孩子的母親，鄭麗君認為自己小孩很幸運，出生在一可自由表達的年代，她說現在人們享受被視為基本人權的言論自由，是台灣百年以來無數先行者以青春、血淚、生命換來，她視鄭南榕28年前自焚的身影為近百年台灣先行者精神的縮影。

鄭麗君說鄭南榕走了近30年，但鄭南榕追求言論自由以及主張民主的故事等不斷被敘說，並廣布影響年輕人，現在政院以國家高度定4月7日為言論自由日，就是希望言論自由的價值能繼續深化，並認為言論自由是台灣民主的基石，並呼籲立法院應該加速推動轉型正義條例，促進民主的深化，也釐清歷史真相與責任歸屬，透過對話促進社會的和解。

鄭麗君話鋒一轉指出，目前可以看到中國仍然害怕人民有言論自由，中國箝制言論自由的做法也影響兩岸間的互動。

鄭麗君回憶自己會走上政治路，受到鄭南榕影響深遠，她說「519綠色行動」當天下午，當時台大老師宣布下午停課，她好奇是發生何事，後來跟著同學一起到龍山寺，看到鄭南榕帶領民眾要求解除戒嚴的訴求，這顆種子在心中發芽，也讓她決定走上政治路。

葉菊蘭說，她原本以為社會無形、民眾健忘，鄭南榕的死會被丟到歷史的熔爐中，但現在看到這個展覽以及鄭南榕的忌日成為言論自由日，感謝年輕世代的覺醒，也說當年的一把火，不只讓人們追求言論自由，但人們也有「不言論的自由」，她譴責中國強迫台灣藝人說言不由衷的話，「這些話不是言論自由」，葉菊蘭說，鄭南榕對百分百言論自由的主張中，最重要的核心價值就是台灣必須是一個獨立自主的國家，「國家沒獨立自主，言論自由終究是鏡花水月。」