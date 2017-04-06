蘇炎城當選無效變有效 提告人回應了…

2017-04-06 14:59

〔記者蔡清華／高雄報導〕前年12月遞補就任高市議員的蘇炎城當選無效案二審改判有效，提告人前市議員徐榮延今天對外表示，對於高等法院的判決深表遺憾，但也只能無奈的接受。

徐榮延指出，司法的判決應該要與人民的感情相符，不能違背，走路工的發放不管用什麼名義解釋，其實就是屬於賄選，這是一般人民的感受，但高院這個判決卻認定走路工是屬於勞務的對價，這將為以走路工名義但實際是賄選的候選人解套，這種判決理由無非是為以後的選風立下最不好的示範。

他嚴詞表示，對高院這個判決理由深深不以為然，更為以後的選風感到無比的擔憂，從這次的判決結果，深感司法一定要加速的改革，否則人民實在無法信服司法的判決，司法的公信力將蕩然無存。