| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
 首頁 > 政治

地價改每2年公告1次 立院初審通過

2017-04-06  14:35

〔記者陳鈺馥／台北報導〕立法院內政委員會今日初審通過「平均地權條例部分條文修正草案」，將現行每3年重新公告地價1次，縮短為2年1次。內政部次長花敬群指出，若本會期順利3讀，明年1月元旦起便能實施。

內政部次長花敬群表示，經內政部及地方政府會商，認為改成每2年公告1次較為妥當及衡平，共有16個縣市支持改為2年，另有台北市、桃園市及宜蘭縣3個縣市持反對意見，也有3個縣市沒有意見。

此外，初審條文也通過，應納地價稅額因公告地價調整，致納稅義務人繳納困難者，得於規定繳納期間內，向稅捐稽徵機關申請延期或分期繳納，延期繳納期間不得逾6個月，分期繳納期間不得逾1年。

廣告
  • 立法院內政委員會6日審查「平均地權條例」法案等，內政部次長花敬群列席備詢。（記者簡榮豐攝）

    立法院內政委員會6日審查「平均地權條例」法案等，內政部次長花敬群列席備詢。（記者簡榮豐攝）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 公告地價 地價
相關新聞
Top
政治‧本日最多瀏覽
» 更多政治新聞
政治‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
圖
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
-
便當菜✧泡菜豬肉捲
電鍋菜✧豆瓣蒸草魚
養生補氣✧四神湯
酥脆雞腿排這樣煎！
轉寄

標題：地價改每2年公告1次 立院初審通過


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年4月6日‧星期四‧丁酉年三月初十日
    市場動態
  • 五月帶媽媽遊關島抽iRobot
  • 媽祖加持 Acer推限量筆電
  • 法國女人的香氣秘密！
    • 更多市場動態 »
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.