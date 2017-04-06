地價改每2年公告1次 立院初審通過
2017-04-06 14:35
〔記者陳鈺馥／台北報導〕立法院內政委員會今日初審通過「平均地權條例部分條文修正草案」，將現行每3年重新公告地價1次，縮短為2年1次。內政部次長花敬群指出，若本會期順利3讀，明年1月元旦起便能實施。
內政部次長花敬群表示，經內政部及地方政府會商，認為改成每2年公告1次較為妥當及衡平，共有16個縣市支持改為2年，另有台北市、桃園市及宜蘭縣3個縣市持反對意見，也有3個縣市沒有意見。
此外，初審條文也通過，應納地價稅額因公告地價調整，致納稅義務人繳納困難者，得於規定繳納期間內，向稅捐稽徵機關申請延期或分期繳納，延期繳納期間不得逾6個月，分期繳納期間不得逾1年。
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