年金改革被扭曲 林俊憲對時代雜誌說...

2017-04-06 14:41

〔記者王捷／台南報導〕民進黨立委林俊憲，今日接受美國時代雜誌專訪，這次專訪是針對目前網路上流串的「假新聞議題」，讓政府疲於奔命對民眾解釋，無形中浪費許多資源，林俊憲說，例如之前得一例一休、日本食物進口還有最近的年金改革，他認為，澄清假議題，目前是由政務委員唐鳳的工作之一，但是過度限制也容易引起民眾反彈，如何有效防堵假議題散布，是新政府要思考的問題。

林俊憲說，每次有假議題，相關單位就會製作澄清懶人包，其實浪費很多人力資源不斷澄清，因此他曾經在臉書上PO文，分享民建的LINE機器人「真的假的」，用大數據來判斷接受的網路消息的可信度。

今日林俊憲接受美國時代雜誌專訪，他除了提供面對假消息的意見外，還說了一個新觀點，德國最近推出新法，被證實是假議題的新聞，要在24小時內刪除，否則要受罰，但這也引起很多討論，在法律責任這塊，林俊憲團隊還在討論，面對假新聞議題，有些民眾只是順手轉發，對無辜民眾不公平，也容易影響言論自由，這個問題值得從法律上討論。