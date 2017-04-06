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兵家必爭！下屆彰市長寶座有多達10人競逐

2017-04-06  13:13

〔記者湯世名／彰化報導〕兵家必爭！距離下屆縣市長及鄉鎮市長選舉尚有一年多，政壇上已有許多甚具實力者紛紛表態或有意參選，其中彰化縣首善之區的彰化市，民進黨現任市長邱建富即將兩任屆滿，包括民進黨、國民黨、無黨籍有多達10人有意角逐，其中又以已表態的民進黨縣議員林世賢、賴岸璋，以及國民黨張東正實力最為堅強，其餘有意競逐的人選實力也不容小覷，一番激戰勢不可免。

民進黨縣議員賴岸璋今天推出下屆彰化市長的競選Q版畫像，模樣逗趣可愛，他在記者會上笑說：「畫像與我哪個比較帥？」畫板中的背景則是他的競選主軸「鐵路高架化、美麗新彰化」。賴岸璋表示，這是他的首波文宣作品，歡迎鄉親來其彰化市埔市街服務處奉茶聊天，並與圖像拍照打卡，服務處將贈送精美的Q版畫像鑰匙圈。

對於彰化市長寶座可能有多達10人競逐，賴岸璋指出，下屆市長寶座會這麼熱門，表示民進黨在彰化市執政非常亮眼，這是好的事情；對於黨內同志及其他可能人選的競爭，他都秉持打一場高格調的選戰，不會去攻擊任何人，主打建設、勤走基層，為了彰化市的願景來打拚。

國民黨率先表態的縣議員張東正則強調，不論對手是誰，他也秉持鴨子划水、勤走基層，為彰化市民的福祉來打拚。

除了賴岸璋、張東正，民進黨已表態的還有縣議員林世賢，以及有意願的市民代表楊富鈞，其他可能人選，還包括傳聞的前立委陳杰、前市長溫國銘、無黨籍縣議員黃玉芬，以及國民黨林士聖、白玉如、白閔傑等人，實力也不容小覷。

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  • 賴岸璋今天推出彰化市長的競選Q版畫像，模樣逗趣可愛。（記者湯世名攝）

    賴岸璋今天推出彰化市長的競選Q版畫像，模樣逗趣可愛。（記者湯世名攝）

  • 國民黨縣議員張東正率先宣布投入下屆彰化市長選戰，實力堅強。（記者湯世名翻攝）

    國民黨縣議員張東正率先宣布投入下屆彰化市長選戰，實力堅強。（記者湯世名翻攝）

  • 民進黨已有林世賢（左）、賴岸璋（右）宣布投入下屆彰化市長選戰，市代楊富鈞（中）動向也備受矚目。（記者湯世名攝）

    民進黨已有林世賢（左）、賴岸璋（右）宣布投入下屆彰化市長選戰，市代楊富鈞（中）動向也備受矚目。（記者湯世名攝）

  • 有意競逐下屆彰化市長寶座的人選多達10人，誰能入主市公所，備受矚目。（記者湯世名攝）

    有意競逐下屆彰化市長寶座的人選多達10人，誰能入主市公所，備受矚目。（記者湯世名攝）

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