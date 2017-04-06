前瞻計畫分配到52.6億 雲林府會抨擊中央

台西工業區轉型綠能專區獲納前瞻計畫，獲5億經費。（記者林國賢攝）

2017-04-06 13:14

〔記者林國賢／雲林報導〕前瞻基礎建設計畫雲林縣只獲核52.6億元，雲林府會今均表達強烈不滿，抨擊中央政府虧待雲林人，縣議員蔡東富、黃文祥等人要求議會、縣府向中央抗議，爭取更多經費。

縣長李進勇表示，前瞻計畫縣府提出包括興建78甲線道路等共736億6200萬元經建計畫，但行政院僅核52.6億元，中央的確虧待雲林，他曾當面向總統蔡英文表達對雲林不公平，也與政務委員張景森討論，爭取更多支持。

雲林縣議會今天專案討論前瞻計畫，議員不分藍綠、異口同聲抨擊前瞻計畫對雲林不公平，雲林承擔六輕耗損環境資源，每年上繳4、500億稅金，但8800億前瞻計畫雲林只分配52.6億，根本是虧待雲林。

李進勇強調，雲林縣受到不公平對待，全體縣民必須同仇敵愾，齊向中央抗議，爭取雲林獲得合理對待，縣府也會配合中央各項專案提出經建計畫，爭取雲林進步建設。