智慧機械產業 政府推整廠輸出新南向國家
2017-04-06 13:15
〔記者李欣芳／台北報導〕政府積極推動智慧機械產業，要打造台中為智慧機械之都，經濟部次長沈榮津今天表示，智慧機械最重要的要將中部地區的精密機械導入智慧化的技術，包括大數據、互聯網與人工智慧等，把精密機械轉型為智慧機械，要以國內產業為練兵對象，已選定航太、機械設備、金屬加工、電子資訊等產業，希望整廠整線輸出到新南向國家。
行政院長林全今天在行政院院會聽取「智慧機械產業推動方案進度及成果」報告後裁示說，智慧機械是五加二產業創新計畫的重要項目，也是推動台灣產業轉型升級的關鍵策略。
林全指出，台灣已經有很好的機械產業，不過與日本及德國等國家相比還是有一段距離。希望透過智慧製造及智慧化的做法，跟日本與德國的產品競爭時，很多地方甚至能超越，占有利基，所以推動智慧機械產業是非常重要的工作，希望相關部會一起努力。
他表示，特別是人才培育部分，請科技部、教育部及勞動部等相關部會，根據本方案加強配合辦理。
據了解，政府去年表明要將以台中市為核心，串聯彰雲嘉等中部縣市，發展智慧機械與國防航太工業。
沈榮津表示，智慧機械產業推動方案整個計劃的重點，是要打造智慧機械之都，首先，在台中神岡豐洲二期打造智慧機械園區，讓業者可以進駐，其次，成立智慧機械發展中心，讓財團法人與公協會進駐，第3，成立智慧機械聯盟，整合28所學校成立聯盟，提供產業發展所需人才。
台中市副市長張光瑤今天也在行政院會中，建議中央加速審查神岡豐洲二期智慧機械園區的二階環評及開發計畫書，並協助合理評估土地市價，建構產業有利發展環境，加速打造台中智慧機械之都，市府建議獲中央各部會正面回應。
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