教你辯論公共政策 民進黨找三金御用司儀當講師

2017-04-06 13:01

〔記者蘇芳禾／台北報導〕近年來一般民眾對於公共事務關注度上升，走到哪裡都可以聽到民眾辯論年金、婚姻平權、一例一休等議題，民進黨青年部副主任何孟樺表示，辯論是一門學問，很容易變大亂鬥，民進黨這次推出這個辯論工作坊，讓大家可以兩週迅速上手基本論述技巧，適合跟別人討論議題就會生氣講不出話來的朋友試試。

此外，這次課程也請來連續十二年擔任金曲獎司儀的中華辯論推廣協進會理事長賈培德擔任講師。

每年二二八紀念日，總少不了各種仇恨對立語言，何孟樺指出，經歷了數百年殖民歷史、史上最長的戒嚴時期，台灣深受以往統治者為有效控制人民所施行的各類措施影響。

即使經歷三十年來民主化運動，許多遺跡仍存留在當代社會。例如領導人銅像、黨國統治象徵、當權者對異己施加迫害的機構，矗立迄今，這些歷史遺緒的存廢也屢屢成為當代社會爭議的焦點。這次舉辦公共辯論工作坊，希望藉由當代社會對歷史遺緒的處置方式為主題，進行議題辯論訓練。

何孟樺說，政治是語言與文字的力量，從日常人際相處、業務交流，到政策擬定、理念推廣，沒有一處少得了語言作為溝通工具的角色。而在此時「辯論」，就是精煉語言的重要技術。要如何在自己關心的社會議題中，加深討論、釐清爭點，是青年部一向關心的課題。因此，今年四月青年部與中華辯論推廣協進會合作，推出「公共辯論工作坊」。討論議題、認識辯論、淬鍊語言。

為期兩週的工作坊包括「議題背景介紹」、「一般性論點與操作」、「產生解決方案」、「解決方案呈現」、「政治影響分析」等課程。從了解歷史遺緒迄今的爭點所在，結合辯論技巧的分享，讓民眾了解辯士如何處理分析議題、如何架構論點、如何準備攻防。也透過實際操作，體驗一場辯論所需要做出的準備。並且透過與第一線政治工作者對話交流，討論各類政策論點的政治影響。

中華辯論推廣協進會理事長賈培德在辯論圈、劇場圈、配音圈都非常活躍，他最為人所知的身分是長期擔任金曲、金鐘、金馬「三金御用司儀」，不過事實上他也擔任專欄作家、電台主持人、也是劇場演員，更是辯論比賽常勝軍。另一名講師溫朗東則是udn鳴人堂專欄作家，曾獲國內多場辯論賽冠軍、最佳辯士。