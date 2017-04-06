公告地價花敬群提大數據 讓黃昭順「挫」一下

2017-04-06 12:06

［記者陳鈺馥／台北報導］內政部次長花敬群今日在內政委員會備詢時提及，未來將以大數據讓公告地價評估回歸專業數據。一聽到大數據，隨後質詢的國民黨立委黃昭順表示，「看你那樣講，我在底下就在那邊挫」，並要花一起來「岔賭（賭博）」，「看兩人要岔多少！」

黃昭順質疑，公告地價去年大幅調漲，要用大數據去公告地價，但全國狀況千奇百怪，高雄怎能拿來跟台北比？

黃昭順也說，「你提大數據我挫一下！」何以要用大數據來做？花敬群解釋，這是電腦輔助大量估價，用很實際交易價格來做估計，全世界許多國家如日本、南韓、中國，早在1980年代就在做了，台灣已落後很久。

黃昭順認為，這必須謹慎處理，有算出利弊得失嗎？花敬群強調，不會用市價來公告地價。

黃更質疑，「政府一直在吃百姓，不然我們兩人來岔賭，看要岔多少，看你在那講大數據，我底下就在那邊挫」。

對於內政部所提的大數據，黃昭順坦承「我不懂」，「柯P是原始大數據，這要問柯P」，但光是高雄市前鎮、小港等區就和台北差非常多。