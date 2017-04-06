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黃國昌告洪秀柱 國民黨：正面迎戰

2017-04-06  11:58

〔記者施曉光／台北報導〕針對時代力量立委黃國昌控告國民黨洪秀柱主席涉嫌誹謗罪，國民黨文傳會副主委胡文琦今日表示遺憾，並呼籲黃國昌「好自為之」，因為從時代力量立委在國會的表現看來，不論是日本核食進口或毒品除罪化等議題，該黨態度都是曖昧不明，完全配合民進黨的政治操作，他呼籲時代力量不要企圖藉提告模糊焦點，應該展現忠誠在野黨應有的監督制衡作為。

胡文琦表示，時代力量立委林昶佐先前呼籲在護照上貼台灣國貼紙，結果自己卻虛晃一招不敢貼，在審查一例一休惡法時，時代力量的立委還被媒體拍到「集體打假球」，群坐地上滑手機，他痛批，拿中華民國七、八千萬政黨補助費的政黨表現是否稱職，社會自有公評。

對於黃國昌稱接下來會把所謂控告所得捐做公益，胡文琦說，習慣「假哭」、貓哭耗子的黃國昌，不用等到訴訟結束，以時代力量的不稱職表現，應該把政黨補助款拿出來捐做公益。

他還說，現在民間正如火如荼進行罷免黃國昌的行動，黃國昌此時的提告完全是自曝其短，國民黨絕對會正面迎戰，並呼籲黃國昌不要玩火自焚，停止配合民進黨政府的大綠、小綠政治操作，展現真正在野黨應有的主體性。

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  • 黃國昌告洪秀柱（圖），國民黨表示將正面迎戰。（資料照，記者黃耀徵攝）

    黃國昌告洪秀柱（圖），國民黨表示將正面迎戰。（資料照，記者黃耀徵攝）

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