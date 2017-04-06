前瞻基建特別預算案 林全：5月底前送立院審議
2017-04-06 11:53
〔記者李欣芳／台北報導〕行政院日前宣布向立法院提出拚經濟的「前瞻基礎建設特別條例」，閣揆林全今天主持行政院院會時表示，為使計畫能在今年8月順利展開，請各主管部會即刻著手進行預算籌編作業，並請主計總處彙編特別預算案，於5月底前送立法院審議，希望屆時相關條文已通過審議，並開始審議此預算案。
政院將提出總額逾8800億元的前瞻基礎建設特別預算，林全今天說，為擴大公共支出，加速產業轉型，針對軌道、水環境、機械產業發展、重要城鄉建設等相關未來重大基礎建設計畫，行政院已核定前瞻基礎建設計畫，以因應台灣未來發展的需要。
林全表示，請各主管部會積極與立法院朝野各黨團協調溝通，全力配合立法院舉辦的6場次公聽會，並做好完善的宣導計畫與說明，以增進社會共識，擴大民間參與及支持的能量，務必在立院本會期完成特別條例立法及特別預算審議。
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