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川習會今登場 外交部：密切關注

2017-04-06  11:28

〔記者彭琬馨／台北報導〕眾所矚目的川習會今將展開，台灣是否會成為美中兩方領導人言談間攻防議題，也是各界關注焦點。外交部發言人王珮玲今天上午表示，美方事前已與我國充分溝通，國務院代理亞太助卿董雲裳與白宮資深官員皆重申美方將信守台灣關係法下所有承諾。王珮玲說，外交部將持續關注川習會相關發展。

王珮玲表示，我方與美國向來有非常密切的溝通管道，美方事前與事後都會與我國交換意見，「相信這次也會依照往例辦理」。

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  • 川習會今將展開，外交部發言人王珮說，我方與美國向來有非常密切的溝通管道。（資料照，記者王藝菘攝）

    川習會今將展開，外交部發言人王珮說，我方與美國向來有非常密切的溝通管道。（資料照，記者王藝菘攝）

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