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反核災區食品進口 郝龍斌：若開放就包圍海關

國民黨副主席郝龍斌（左二）發起反核食公投，6日與國民黨立院黨團召開「好膽你開放，勇敢的台灣人衝呀！」記者會，公布第一階段連署，拒絕美豬及日本核食進口。（記者簡榮豐攝）

2017-04-06  11:55

〔即時新聞／綜合報導〕核食、美豬解禁議題，衛福部長陳時中接受媒體專訪時坦言，只要確保食品安全，他不反對解禁，對此國民黨副主席郝龍斌今與黨籍立委舉行記者會揚言，若政府開放這些食品進口，將包圍海關。

國民黨副主席郝龍斌與黨籍立委今召開記者會，郝龍斌批評，政府提出食安五環，但從過期的乳瑪琳、放寬農藥氟派瑞的標準等，已經從食安五環變成食安五夢，稱這五夢是噩夢，如果政府執意開放這些有安全疑慮的食品進口，將訴諸直接民權，把目前所收集到12萬2450份食安連署書，送到公投審議會，還要貫徹「公民不服從」去包圍海關，不讓核災區食品進來。

國民黨籍立委蔣萬安、李彥秀、賴士葆、費鴻泰、陳宜民與黃昭順等人也在記者會中發言，反對核災食品，強調將替全民把關。

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