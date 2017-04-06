綠委吳焜裕質詢惹議 國民黨轟不讓
2017-04-06 11:21
〔記者施曉光／台北報導〕民進黨不分區立委排名第一的食安專家吳焜裕，昨日在立法院國防委員會天馬行空的質詢內容，引起社會討論，國民黨文傳會副主委唐德明上午召開記者會質疑，為什麼號稱食安專家的立委，不質詢國人關心的食安問題，卻要戴著墨鏡在鏡頭前耍寶？為什麼排名第一的不分區立委，不能留在衛環委員會，卻被迫淪落到外交國防委員會？
唐德明諷刺說，有這種不專業、不務正業的執政黨，正是台灣人民的悲哀，因為民進黨內，黨意大於一切，黨意壓制民意，因此一切都是政治問題。
此外，國民黨文傳會副主委洪孟楷舉例指出，除了吳焜裕外，過往民進黨立委不尊重專業的情形還包括劉世芳說「扯鈴是中國文化」，王定宇建議帶蚊子到WHA會場，呂孫綾質詢國安局長楊國強不相干的憲兵業務，最扯的則是邱議瑩為核食罵「番仔」，歧視原民。
他並質疑，民進黨團為了放水美豬進口，所以食安立委不敢碰，才會躲開衛環委員會，跑去國防委員會「出洋相」，他並要求吳焜裕表態，是否支持含瘦肉精的美豬進口台灣？擔任民進黨主席的蔡英文總統，覺得吳焜裕的質詢是否恰當？
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