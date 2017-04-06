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討國產林全拍板 修法嚴管捐助財團法人

2017-04-06  11:14

〔記者李欣芳／台北報導〕為追討國產，防止公產變私產，行政院長林全今天主持行政院院會時拍板通過「財團法人法草案」，對於現階段低度管理、由政府捐助的164個財團法人，要進行集中管理與「高密度監督」，明定財團法人財務必須透明，需建立人事、會計、內控和稽核機制；制定財團法人合併或退場機制，政府捐助的財團法人若無法達成當初成立目的，政府得命其解散。

民進黨立委先前曾表明，在政府捐助的財團法人中，約有10個「較需注意的團體」，包括接收日產的電信協會、郵政協會和台灣糖業協會等；而中技社官股從40％透過投資中鼎後，被稀釋為不到1％，也是關注的重點。政院發言人徐國勇日前也表示，像是蔣經國基金會、郵政協會、電信協會等，都是財團法人法日後規範的對象。

林全表示，非營利組織在當前社會中，扮演了重要角色，它是以公共利益作為運作的主要目標，因此其財務透明化、人事制度的公開和健全化非常重要。

林全指出， 我國在過去傳統中，政府曾捐助相當多財團法人，這些財團法人陸續透過制度運作，使政府失去指派董監事的權利，這不見得合理。這次「財團法人法」對於這些問題一併進行考量，是進步的立法，希望透過此次立法，讓國家財團法人的運作和法制環境合理化，引導國家財團法人朝向良性發展。

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  • 行政院長林全。（資料照，記者黃耀徵攝）

    行政院長林全。（資料照，記者黃耀徵攝）

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