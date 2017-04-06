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黨員連署份數 韓國瑜︰已超過安全門檻

2017-04-06  11:10

〔記者施曉光／台北報導〕國民黨主席參選人韓國瑜今日上午完成領表後受訪指出，由於他有上千人幫忙，大家動了快一個月後自己的黨員連署份數已經超越「安全門檻」，未來只要選舉做到公平、公正、公開，他非常有信心取得登記資格。

韓國瑜並指出，現在他仍在衝高連署份數的「安全係數」，而所謂「安全係數」他界定在2萬5千份到3萬份之間，今天競選辦公室也仍陸續收到各地湧來的連署，明天會收到金門縣約有800多份，海外也一直陸續寄來，連署書來源四面八方。

但他也強調，連署工作勞民傷財，未來全代會召開時應該考慮取消連署規定，至於黨中央應否公布各陣營連署份數，他說，一切依照規定辦理即可，「不要給人家穿小鞋」，他很擔心自己認真連署，如果或有其他陣營亂抄黨員名單，造成重複連署，對他很不公平。

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  • 國民黨主席參選人韓國瑜今日上午完成領表後受訪指出，自己的黨員連署份數已經超越「安全門檻」。（資料照，記者何玉華攝）

    國民黨主席參選人韓國瑜今日上午完成領表後受訪指出，自己的黨員連署份數已經超越「安全門檻」。（資料照，記者何玉華攝）

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