大車站及輕軌列前瞻建設 小英：新竹將改變

總統蔡英文到新竹市宣布前瞻計畫中的大車站和大新竹輕軌計畫，強調將見證新竹的百年發展，未來的新竹一定很不一樣。（記者洪美秀攝）

2017-04-06 11:08

〔記者洪美秀／新竹報導〕總統蔡英文今天造訪新竹市，了解已被行政院前瞻基礎建設納入的大車站計畫及新竹輕軌計畫規劃情形，期盼新竹市作為竹竹苗150萬人口中心城市的公共建設完備，並提供優質生活機能與公共設施，服務市民與竹科人才。

蔡英文說，前瞻計畫不是最近才提的，早在2015年就有規劃，去年她上任後就積極請行政院推動，因此這是百年的建設計畫，也不分藍綠，她請大家多看新竹車站一眼，因為未來新竹車站一定會變得不一樣，她相信在新竹市長林智堅的創新和努力規劃下，新竹一定會變得不一樣，大家可以一起來見證新竹未來的發展。

林智堅簡報指出，市府將借鏡日本大阪、品川車站，提出大車站計畫，將建構跨站平台、修復古蹟車站、改造站前廣場、整合各種運具無縫轉乘，並串連人行動線及商業區，活化再利用周邊公有土地。

林智堅說，大車站計畫效益是取代鐵路立體化的高成本替代方案，不僅無縫轉乘、增加旅次，增加台鐵營收，更將運輸與商業結合，增加台鐵附業收益。另車站連結周邊商業區，可均衡前後站並活絡周邊區域，繁榮也互利，串連綠色廊帶，營造城市綠洲。

針對新竹輕軌計畫，林智堅說，輕軌是一項準時、安全、舒適的大眾運具，未來依實際需要將採新路廊及專用路權，並結合交通、產業、觀光、通勤等複合功能，成為都市發展的新契機，低污染、零排碳的輕軌建設，也是進步城市的象徵。

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