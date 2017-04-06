嘉義區漁會選舉藍營大贏 戴澤文接理事長

嘉義區漁會新任理事長戴澤文（左）與前理事長李春茂（右）進行交接儀式，由常務監事洪蔡美珠（中）進行監交。（記者林宜樟攝）

2017-04-06 11:05

〔記者林宜樟／嘉義報導〕嘉義區漁會第11屆會員代表選舉黃派（藍營）以33席勝過林派（綠營）的18席，日前15席理事、5席監事及2席全國漁會代表選舉由藍營全數拿下；今天嘉義區漁會召開理監事會，選出新任理事長戴澤文，常務監事洪蔡美珠連任。

今天嘉義區漁會新任理事長交接，由前任理事長李春茂將印信交給新任理事長戴澤文；由於嘉義區漁會總幹事林俊雄因漁業署解釋其警察資歷無法納入積分計算，導致喪失總幹事候聘資格，理事會並未聘任代表綠營的候聘人黃金獅，依法將由區漁會秘書朱碧霞代理。

新任理事、嘉義縣議員李國勝表示，漁業署先前認定林俊雄在海巡查緝工作的警察資歷可納入積分，後來又解釋不具漁業專業而無法納入積分，朝令夕改，因此今天並提出連署書，請區漁會理監事進行連署，表達漁會力挺林俊雄的意見。