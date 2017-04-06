保障同志、不婚者醫療人權 立委提修醫療法

2017-04-06 10:43

〔記者鄭鴻達／台北報導〕為保障同志族群、不婚主義者及離群索居的宗教人士醫療人權，避免在重大醫療事件時無人可簽麻醉或手術同意書，親民黨立委李鴻鈞、國民黨立委林麗蟬等20名立委提案修《醫療法》，盼能讓病患依自己意願指定為「醫療委任代理人」。

親民黨立委周陳秀霞於立法院社會福利及衛生環境委員會提案說明指出，台灣社會多元發展，民眾的生活與人際關係，已不像傳統以家庭為主的模式，加上不婚主義者、同族群增加，以及宗教人士遠離親友生活，若發生重大醫療事件，恐無配偶、親屬能就近協助。

周陳秀霞接著指出，除此之外，上述病患也可能因此陷入沒有人可以簽署手術同意書及麻醉同意書的困境，因此為維護不同生活方式民眾的醫療權利，應比照現行「安寧醫療緩和醫療條例」，將醫療委任代理人制度，納入《醫療法》來適用，因此提案修法。

衛福部長陳時中答詢指出，對於重大遺囑、病人自主權利及安寧死等，都均有嚴格法律規範委任代理人，對於《醫療法》之手術、麻醉、侵入性檢查或治療同意書等部分，實務上已可執行。