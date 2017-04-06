葉俊榮缺席內委會 黃昭順批情緒管控有問題

2017-04-06 10:31

〔記者陳鈺馥／台北報導〕立法院內政委員會今日延續昨天鍋貼役、小七役質詢戰火，國民黨立委黃昭順質疑內政部長葉俊榮昨日情緒管控有問題，今日竟然也不來開會，召委曾銘宗則當場宣布休息，直到次長花敬群轉達部長一定會到，才讓中斷10幾分鐘的會議得以進行。

黃昭順今在程序發言表示，葉昨日備詢時的情緒管控有問題，日前在審查預算時也沒到，內政部更把立委提出的「平均地權條例修正草案」意見都否決掉，無視去年地價稅漲幅超過30％。

黃昭順也要求召委曾銘宗說明清楚「有沒有同意部長請假？」曾接話指出，「他有講有重要的事情！」花敬群則說，部長參加行政院院會。

民進黨立委洪宗熠則要議事人員回答，法案修正是否一定規定要次長以上出席？曾銘宗搶著說，這沒有明文規定，但行政人員應尊重立法院。

洪認為，「不能他沒有到今天就休會」，況且部長昨天有打電話向召委請假，召委也同意，但有些委員卻以為是部長不尊重立法院。

曾銘宗宣布休息後，次長花敬群及民進黨立委持續與曾溝通，轉達部長轉達會來出席，曾隨即宣布開會。