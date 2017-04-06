| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
開高走低 新台幣午盤重貶逾1角
 首頁 > 政治

葉俊榮缺席內委會 黃昭順批情緒管控有問題

2017-04-06  10:31

〔記者陳鈺馥／台北報導〕立法院內政委員會今日延續昨天鍋貼役、小七役質詢戰火，國民黨立委黃昭順質疑內政部長葉俊榮昨日情緒管控有問題，今日竟然也不來開會，召委曾銘宗則當場宣布休息，直到次長花敬群轉達部長一定會到，才讓中斷10幾分鐘的會議得以進行。

黃昭順今在程序發言表示，葉昨日備詢時的情緒管控有問題，日前在審查預算時也沒到，內政部更把立委提出的「平均地權條例修正草案」意見都否決掉，無視去年地價稅漲幅超過30％。

黃昭順也要求召委曾銘宗說明清楚「有沒有同意部長請假？」曾接話指出，「他有講有重要的事情！」花敬群則說，部長參加行政院院會。

民進黨立委洪宗熠則要議事人員回答，法案修正是否一定規定要次長以上出席？曾銘宗搶著說，這沒有明文規定，但行政人員應尊重立法院。

洪認為，「不能他沒有到今天就休會」，況且部長昨天有打電話向召委請假，召委也同意，但有些委員卻以為是部長不尊重立法院。

曾銘宗宣布休息後，次長花敬群及民進黨立委持續與曾溝通，轉達部長轉達會來出席，曾隨即宣布開會。

廣告
  • 內政部長葉俊榮今未出席內委會，次長花敬群及綠委與國民黨召委曾銘宗溝通。（記者陳鈺馥攝）

    內政部長葉俊榮今未出席內委會，次長花敬群及綠委與國民黨召委曾銘宗溝通。（記者陳鈺馥攝）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 小七 葉俊榮 鍋貼役 黃昭順
相關新聞
Top
政治‧本日最多瀏覽
» 更多政治新聞
政治‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
圖
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
-
便當菜✧泡菜豬肉捲
電鍋菜✧豆瓣蒸草魚
養生補氣✧四神湯
酥脆雞腿排這樣煎！
轉寄

標題：葉俊榮缺席內委會 黃昭順批情緒管控有問題


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年4月6日‧星期四‧丁酉年三月初十日
    市場動態
  • 五月帶媽媽遊關島抽iRobot
  • 媽祖加持 Acer推限量筆電
  • 法國女人的香氣秘密！
    • 更多市場動態 »
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.