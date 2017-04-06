國民黨主席選舉 詹啟賢等4參選人領表

2017-04-06 10:32

〔記者施曉光／台北報導〕民黨主席參選人詹啟賢、競選連任的國民黨主席洪秀柱及前立委潘維剛、韓國瑜等人，上午分別由本人或指派代理人，到國民黨中央黨部完成主席選舉領表。面對媒體關切黨員連署數的目標，親自前來領表的詹啟賢賣關子，只說自己沒有問題，謝謝大家關心，未來登記時大家就會知道，他也強調，連署不等於投票，票投出來才有用。

對於外傳黨中央未來只打算公布參選人是否跨越3％連署門檻，不願公布個別參選人的連署份數，以免成為造勢工具，詹啟賢說，他沒有意見，「不過有人已經先自己公布了。」

代表洪秀柱領表的競選總幹事、前立委吳育仁則表示，目前連署還在進行中，且反應比過去更熱烈，根據基層回報，大家對洪秀柱的支持度並未散去，這是洪陣營欣慰之處，也自認是勝選的基石，代表洪秀柱宣揚理念、路線以及國民黨即將再起的價值，不走回頭路的選戰主軸，獲得大家支持。

他強調，洪陣營沒有設定連署份數目標，「當然愈多愈好」，如果能超越去年黨主席補選時洪秀柱的8萬多連署份數最好，洪陣營會以更多連署份數邁進。

吳育仁並指出，洪陣營不排除未來達到一定份數後，就不再公布，也不再推動書面連署，會改以口頭拉票方式進行選舉。

詹啟賢表示，21世紀的今天，不能再用20世紀的老方法、老觀念面對現代問題，要以新的思維、方法解決，才能衝破目前難關，他一向講真話、做實事，有魄力、能改革，有信心團結國民黨，在2018地方選舉為候選人加分，並贏得2020總統大選。

洪秀柱方面今天由吳育仁代表領表，率領洪陣營青年軍高喊「不走回頭路，主席要挺柱」等口號，吳育仁今早先搶得頭香，領完表後，特別趨前與在門外等待領表的詹啟賢握手，互道加油。

另一方面，韓國瑜本人則親自前來領表，潘維剛則是由競選總幹事高揚昇代為領表。