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WHA邀請函尚未收到 陳時中：希望中國展善意

2017-04-06  10:14

〔記者鄭鴻達／台北報導〕衛生福利部長陳時中今日於答詢國民黨立委陳宜民時指出，目前還沒有收到世界衛生大會（WHA）的邀請函，依照去年的經驗，好像比現在晚，但衛福部會全力準備、全力以赴，讓台灣順利出席，這是健康而非政治議題，希望中國方面展現善意。

陳宜民今日於立法院社會福利及衛生環境委員會質詢陳時中時指出，WHA將於今年5月23日召開，過去通常都是在3月中旬收到邀請函，去年也有收到，但現在已經是4月上旬，卻還沒收到，衛福部有何打算？

陳時中表示，依照去年的經驗，好像比現在晚，衛福部會全力準備、全力以赴，也希望各界能夠協助，讓台灣順利出席WHA。

在答詢民進黨立委邱泰源質詢此議題時，陳時中表示，參與WHA不只保障台灣人民健康，也讓台灣有機會為國際衛生盡一分心力與責任，但這需要各方幫忙，他會把責任做好，這是健康議題，不是政治議題，希望中國方面展現善意。

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  • 衛福部長陳時中（左）表示，尚未收到WHA邀請函，但會全力以赴。（記者鄭鴻達攝）

    衛福部長陳時中（左）表示，尚未收到WHA邀請函，但會全力以赴。（記者鄭鴻達攝）

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