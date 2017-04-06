有沒有要上去選 林俊憲：賴市長就是這麼直
2017-04-06 09:44
〔記者王捷／台南報導〕自從台北市長柯文哲反去蔣化，台南市長賴清德要柯P好好說清楚的風波後，引起不少支持者好奇，賴清德是否要北上，參選台北市長，不過賴系子弟兵，民進黨籍立委林俊憲，今日臉書PO要柯P加油、台南台北一起大步向前，林俊憲表示，其實賴清德就是很直接的人，也多次公開表示，沒有要「上去選」的意思。
「賴神征服天龍國」一直是支持者好奇的問題，尤其在日前柯文哲面對去蔣化議題時，回答「去蔣會讓台灣更強、更獨立嗎？」引起市長賴清德注意，指稱柯文哲可能要說清楚，當時林俊憲也透過臉書挺賴，並舉西班牙轉型正義的例子，酸柯文哲要好好請一位政治學家教。
柯文哲與賴清德在去蔣化事件上，令外界嗅出丁點火藥味，也有支持者頻頻問林俊憲是賴市長是否要選台北市長，不過林俊憲今日上午PO文說，賴清德親口跟他說過多次，也請他適時幫忙澄清，賴市長專心於台南市政，尤其現正值台南幾項關鍵建設動工時期，需要努力把台南的基礎打好，賴市長無意也不會思考關於台北的選舉。
林俊憲說，柯p今年也將面對台北許多重大政務和活動的開展，例如世大運。台灣是一體的，我們不但應該給予柯p祝福，更應該幫忙。
台北市政，柯p加油，讓台灣一起大步向前。
看更多！請加入自由時報粉絲團
政治‧本日最多瀏覽
- 妻子找這位綜藝大哥站台... 當年讓林國春成功選上議員
- 洪秀柱48小時道歉大限已至 黃國昌：6日上午提告
- 有沒有要上去選 林俊憲：賴市長就是這麼直
- 蔣介石逝世42週年 洪秀柱、吳敦義、潘維剛打崇蔣牌
- 嘉義縣議員葉和平將代理大林鎮長
網友回應
熱門新聞
- 鯊魚的報仇！貴婦3餐吃魚翅走鐘變這樣...
- 穿了30年 警察制服要改了
- 市府民團共治 西區打造非營利組織與志工中心大樓
- 健康充電站─衛教講座
- 八里污水廠違規排廢 遭罰25萬
- 金山區漁會改選 許國亮當選理事長
- 謝金燕破冰豬哥亮 傳兒子乾媽當說客
- 澎恰恰 為《釧兒》化身街頭藝人
- Gary閃婚圈外人 非宋智孝
- 余天和余帝大和解... 與豬哥亮失和最遺憾
- 中職》洪一中調兵如神 這紀錄讓球迷直呼超狂
- 經典佳麗寶 保養彩妝夢幻購
- 女星冒3朵桃花 凍好卵隨時閃婚
- 全球首份樹木報告出爐 瀕絕品種達9600種
- 600座公園 百公廁推動認養
- 周亭羽媽媽已認同九把刀？ 做這件事表態支持戀情...
- 她一篇作文打動常春藤名校！ 8所全錄取
- 一例一休發酵 3月客運飆漲18.28％ 28年最大漲幅
- 旅客量下滑不只墾丁 屏東大鵬灣去年也狂跌二成
- 凱特王妃愛牌 優雅迷人知性
- 區位動線差 新建國市場五金區慘變無金區
- 新50歐元紙鈔 防偽超強還是「素」的
- NOR Flash漲價 華邦電、旺宏受惠
- 迪士尼公主音樂會全球首演 台中場邀樂迷變裝公主王子走紅毯
- 研究13年 這回真的要「變裝」
- 梁云菲為女神打氣 懂得單親媽的堅強
- 籃網「甩尾」 豪哥23分鐘砍16分
- 前進指揮所連線卡卡 柯：LINE較可靠
- 球子山燈塔 地方盼開放活化
- 自由廣場》〈青年論政〉援救李明哲的幾點建議
- 違法賣TRF案 八國銀被調查
- 2017全球最佳餐廳美國奪冠 江振誠名列14
- 化武殺害龍鳳胎 父親含淚抱：寶貝說再見吧...
- 穿西裝褲搏惡煞 警最怕褲子會裂開
- 歐巴馬國安顧問 否認監聽川普
- 美國縮減海外基建 中國接棒扮演金主
- NBA》熱火砍21記三分球 擠下溜馬暫居東部第8 （影音）
- 棒球》曾參加中職測試會 香港之光圓職棒夢（影音）
- 《大馬羽球頂超賽》頂超移師貓城 門票秒殺
- 宇舶×女攝影師 方寸間四季流動
編輯推薦
贊助商廣告
轉寄
標題：有沒有要上去選 林俊憲：賴市長就是這麼直
*收件人 Email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名
*你的 Email
訊息驗證碼 驗證碼有大小寫之分