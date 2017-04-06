有沒有要上去選 林俊憲：賴市長就是這麼直

2017-04-06 09:44

〔記者王捷／台南報導〕自從台北市長柯文哲反去蔣化，台南市長賴清德要柯P好好說清楚的風波後，引起不少支持者好奇，賴清德是否要北上，參選台北市長，不過賴系子弟兵，民進黨籍立委林俊憲，今日臉書PO要柯P加油、台南台北一起大步向前，林俊憲表示，其實賴清德就是很直接的人，也多次公開表示，沒有要「上去選」的意思。

「賴神征服天龍國」一直是支持者好奇的問題，尤其在日前柯文哲面對去蔣化議題時，回答「去蔣會讓台灣更強、更獨立嗎？」引起市長賴清德注意，指稱柯文哲可能要說清楚，當時林俊憲也透過臉書挺賴，並舉西班牙轉型正義的例子，酸柯文哲要好好請一位政治學家教。

柯文哲與賴清德在去蔣化事件上，令外界嗅出丁點火藥味，也有支持者頻頻問林俊憲是賴市長是否要選台北市長，不過林俊憲今日上午PO文說，賴清德親口跟他說過多次，也請他適時幫忙澄清，賴市長專心於台南市政，尤其現正值台南幾項關鍵建設動工時期，需要努力把台南的基礎打好，賴市長無意也不會思考關於台北的選舉。

林俊憲說，柯p今年也將面對台北許多重大政務和活動的開展，例如世大運。台灣是一體的，我們不但應該給予柯p祝福，更應該幫忙。

台北市政，柯p加油，讓台灣一起大步向前。