替代役助長照 陳時中：可行性相對高

2017-04-06 09:37

〔記者鄭鴻達／台北報導〕內政部長葉俊榮昨日拋出將增加替代役中的社會役員額，以支援長期照護的構想；衛福部長陳時中受訪指出，此構想可行性、需要性相對高，讓年輕人提早投入長照事業、多關懷老人，對社會有正向助益，時間（役期）若能長一點當然有幫助。

媒體問及郵差是否可能投入長照事業，協助慰問或遞送物資，陳時中指出，任何資源要投入長照都歡迎，但要有相關配套，會繼續研議，交通部方面說這是一個構想，工時的問題，應該由郵政相關單位研議。

對於替代役投入長照行列，陳時中強調可行性、需求性相對高，讓年輕人提早投入長照事業、多關懷老人，對社會有正面助益，但時間（役期）若能長一點當然會有幫助。

媒體也問及是否開放美國豬肉進口，陳時中立即駁斥「沒這回事」，只有安全為唯一考量，會盡最大責任來把關，不會讓任何因素影響對專業的堅持。

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