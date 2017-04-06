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美議員聯名信致川普 繼續售台武器

2017-04-06  09:04

【駐美特派員曹郁芬／華府五日報導】在川習會前夕，包括迪亞茲巴拉特等4位美國眾議院台灣連線共同主席與147位同僚今天聯名致函美國總統川普，敦促川普政府堅守自台灣關係法通過以來，歷任美國總統都遵守的承諾，根據台灣的軍事需要，並在不與北京事前諮商的情況下繼續出售防禦性武器給台灣。

他們在信中強調美台間共同的利益，並敦促川普重申台灣關係法與六項保證為美台關係的基石。議員們稱台灣為重要的戰略夥伴，他們希望藉這封信確保美國繼續遵守台灣關係法與六項保證等美國對台政策的基石。

議員們表示，台灣是一個活躍的民主，是美國第十大貿易夥伴。對台政策的一致性是維持東亞地區和平、安全與穩定的關鍵。在祝福川習會成功的同時，他們相信任何未來的討論都會堅定地扎根在台灣關係法與六項保證之上。

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  • 國軍戰機操演。示意圖。（資料照）

    國軍戰機操演。示意圖。（資料照）

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