妻子找這位綜藝大哥站台... 當年讓林國春成功選上議員

葉毓君在林國春選舉時都擔任幕僚，陪同跑行程。（資料照）

2017-04-06 06:58

〔即時新聞／綜合報導〕新北市議員林國春在2005年首次競選議員，獲得綜藝大哥大張菲站台力挺，替他拉了不少票，就連2010年他尋求連任，張菲也再度助拳，讓他順利連任。

林國春傳出婚變，以往林國春的妻子葉毓君在他選舉時都擔任幕僚，幫忙跑行程、想點子，非常挺丈夫，在外界眼中，夫妻感情非常好。

《蘋果日報》報導，當年林國春除了獲李昌鈺大力推薦和妻子的力挺外，就連張菲也幫他拉票，常會陪同林國春掃街拜票，也因此登上許多次媒體版面。

和林國春夫妻熟識的友人透露，葉毓君是記者出身，很會形象包裝，選舉時找鑑識專家李昌鈺與張菲宣傳，都是葉的點子，替林國春拉了不少票，沒想到現在會變成這樣。