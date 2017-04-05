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農藥殘留爭議 林全：強化風險溝通

2017-04-05  21:55

〔記者李欣芳／台北報導〕衛福部日前擬開放氟派瑞成分用於茶葉，因挨轟決策不嚴謹引發高度爭論，緊急喊「卡」，有關消費者關切的農藥使用及殘留議題，行政院長林全今天請政院食安辦及相關部會持續強化風險溝通。

林全今天主持行政院食安會報，與會的食安會報副執行長陳吉仲表示，有關農藥新藥或延伸使用的申請，會公布相關資訊並通知消費者與有關團體，預告農藥在產品上的安全容許量時，會一併提供其他國家的標準比較等相關資訊，方便消費者了解，並讓公告機制更完善。

林全在會中並在聽取「以逾期乳瑪琳等違規重製產品查處及農藥使用、殘留容許標準之辦理情形」報告後表示，請衛福部與法務部檢討現行查核機制與相關罰則，並督促產業提升食品安全的認知。

另外，政院食安辦公室表示，有關推動食品安全稽查檢驗資料相關措施及進程，預定今年5月完成跨部會稽查檢驗成果專區、12月完成跨部會學校午餐查詢專區，明年12月完成檢驗資料大數據系統。

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  • 消費者關切的農藥使用及殘留議題，行政院長林全請政院食安辦及相關部會持續強化風險溝通。（資料照，記者黃耀徵攝）

    消費者關切的農藥使用及殘留議題，行政院長林全請政院食安辦及相關部會持續強化風險溝通。（資料照，記者黃耀徵攝）

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