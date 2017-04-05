立委、原民會認知相左 傳統領域劃設辦法難過關
多個原住民團體組成之聯盟，要求原住民族委員會限期更正傳統領域劃設辦法。（記者鄭鴻達攝）
〔記者鄭鴻達、彭琬馨／台北報導〕立法院內政委員會今審查原住民族委員會之「原住民族土地或部落範圍土地劃設辦法」，最後因多位立委與原民會主委夷將‧拔路兒意見相左，決議送院會協商；同時，多個原民團體也於院外燒狼煙抗議，要求劃設辦法限期更正，並要求夷將‧拔路兒下台負責。
審查法案時，國民黨立委鄭天財與原民會副主委鍾興華等，就最具爭議之《原住民基本法》第21條，確認是否應解讀為「原住民族土地並不限於公有地」，但夷將‧拔路兒反駁，指劃設辦法非法律，不可用諮商同意權來限制人民私有財產權，應用法律位階來處理。
時代力量立委高潞‧以用則強調，劃設辦法排除私有土地的條文，違反母法《原基法》精神，若條文文義不清，應探求立法者原意；夷將‧拔路兒主張，《原基法》第21條只授權就部落週遭一定範圍公有土地來劃設傳統領域，若就諮商同意權，會涉及土地所有權。
民進黨立委陳瑩鄭重地詢問「政府到底要給、能給原住民什麼」，並提案將辦法名稱，依母法條文內容，命名為「原住民族土地或部落範圍土地劃設辦法」；夷將‧拔路兒表示，原民會制定政策，是要捍衛原住民族，會照法律授權，爭取原住民能獲得之權益。
另，近10個原住民民族議會組成行動聯盟，一早便到立法院外抗議，重申「傳統領域不可分割公私有」，下午更前往立法院中正南路大門口，點燃狼煙表達抗議，眾人高喊口號，要求劃設辦法限期更正，並肯認部落自主協商宣告，還要求夷將‧拔路兒下台負責。
原住民族代表馬太攻守聯盟Tilo強調，在門口點起狼煙，是希望用原住民傳統文化方式表達訴求；阿美族守護聯盟成員理新．哈魯蔚強調，民進黨一再拖延審查程序，不再期待民進黨劃設辦法，將成立「自主宣告傳統領域推動聯盟」，推動傳統領域自主宣告，展現部落主權。
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