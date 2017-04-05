傅崐萁批來不及準備前瞻計畫 東服許傳盛這樣回
〔記者王錦義／花蓮報導〕花蓮縣長傅崐萁今開記者會痛批中央只給三天準備前瞻計畫，行政院東部聯合服務中心執行長許傳盛說，前瞻基礎建設計畫研擬過程頗長，期間持續不斷地和各縣市政府溝通討論，且各縣市的時間都一樣，許多縣市政府對其城市規劃早已有完善且長遠的規畫案，若對縣政的規劃足夠長遠且熟悉，應該是來得及提出質量並重的規劃案，未來尚有「城鄉基礎建設補助」案，將補助各縣市推動城鄉建設。
對於蘇花公路塞車問題，許傳盛說，蘇花改將於今年開始分段通車，而清明連假時因南澳平交道列車通過導致塞車問題，公路總局在平交道上方搭建高架橋的工程已在進行中，高架橋將起於南澳平交道前五十公尺處且與鐵路平行，長度約六百公尺且橫跨平交道，終點為南澳北溪橋，車流可雙向行經，上月底已進行上梁工程，預計將於今年雙十連假前啟用，可大幅舒緩塞車狀況，而蘇花改未規劃的瓶頸路段，東服中心將爭取評估動工。
許傳盛說，對於前瞻基礎建設計畫，包含花東雙軌、台鐵票務更新等，超過六百億的花東相關鐵路建設，此外因基隆七堵-台北段通勤列車頻繁，北迴線列車因此受阻而難以增班，待基隆輕軌建設完成，可分散通勤需求、釋出鐵道運能，北迴線列車班次即可增加，對花蓮人來說是一大福音。此外，在綠能、水資源及海洋深層水產業發展部分也都有數億經費的規劃，要讓整體產業均衡發展。
對於花蓮縣稱準備時間不足，許傳盛說，前瞻計畫中有「城鄉基礎建設補助」案，將補助各縣市推動城鄉建設，在四年內投入一千三百七十二億元特別預算以推動十類工程，包括至少新增四萬個停車位、完成一千公里道路更新、中小學校修繕整建、開發在地型產業園區、原民部落營造等，未來將開放各縣市提案，只要有其必要且規劃完善的好計畫，縣府仍有機會爭取中央補助。
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