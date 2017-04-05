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洪秀柱又突請假 中常委批擺爛

2017-04-05  18:29

〔記者林良昇／台北報導〕國民黨中常會修改黨代表選舉辦法，修改黨代表參選資格，形成挺吳派中常委和黨中央角力，當日議事錄遲未確定，黨主席洪秀柱在繼突宣布散會、稱病停開中常會後，今又突以投入黨主席選舉為由請假，被中常委怒批「擺爛」。

國民黨中常會3月8日通過黨代表選舉辦法，將參選資格由原本入黨滿4個月，改為1年，引發黨內爭議，當日議事錄遲未確定，幾位黨代表提抗告，聲請假處分獲准，挺吳派中常委數週來力求確認議事錄，洪秀柱則採拖延戰術力抗。

洪秀柱繼3月22日中常會突宣布散會、3月29日稱病停開後，今中午突以投入黨主席選舉為由請假，由副主席林政則代開中常會，也引發黨內錯愕。

國民黨中常會今順利召開，仍針對3月8日的議事錄爭執不下，國民黨中常委黃志雄表示，在34位中常委中，有27位中常委連署提案的黨齡案，但洪秀柱當時卻以沒有「共識」為由擋下，完全沒有道理，更痛批洪從3月8日到現在都「擺爛」、「搞東搞西」。

對於假處分成立，國民黨日前稱不會抗告，引起挺吳派中常委不滿，中常會上，有23位中常委提案，要求國民黨應於法定期限內提出抗告，11位中常委更提案，認為黨中央代理人、考紀會主委劉漢廷沒有依照中常會決議抗辯，反而依洪秀柱意見，支持聲請人造成假處分成立，要求譴責劉漢廷。

中常委李德維表示，劉漢廷稱他是忠誠洪秀柱的交代，卻違背中常會決議，非常不當，希望通過譴責案，作為考紀會主委違背中常會決議的遺跡，中常委厲耿桂芳、柯貞竹則高呼團結，要求不要譴責劉漢廷，在幾經周旋下，最後提案譴責劉漢廷的中常委們才撤案。

而作為中常會不譴責劉漢廷的前提，在挺吳派中常委的人數優勢下，林政則被動接受，中常會今正式通過3月8日中常會修改黨代表選舉辦法的議事錄，更決議國民黨將對「黨齡案」提出抗告。

不過，林政則也在中常會上說，國民黨的法定代理人是洪秀柱，提抗告仍需由她參酌；言下之意似乎還有變數，但挺吳派中常委認為，洪已請假無權，林依職責需提抗告，中常委姚江臨則發言暗示，若中常會的決議沒做，「刑事背信是你（林政則）還是洪主席？」

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  • 國民黨主席洪秀柱。（資料照，記者羅沛德攝）

    國民黨主席洪秀柱。（資料照，記者羅沛德攝）

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