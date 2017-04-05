入境美國傳將嚴審 AIT：若有改變會公開說明
2017-04-05 18:17
AIT發言人游詩雅（Sonia Urbom）今對此回應保守，僅表示AIT有注意到華爾街日報的文章。若有任何做法改變，影響到遊客赴美程序，AIT會和大眾說明。圖為AIT大樓。（資料照，記者鍾泓良攝）
〔記者呂伊萱／台北報導〕外媒報導最新消息指出，川普政府正考慮進一步對入境旅客採取「極端審查」（extreme vetting），且實施對象包括38個免簽證計劃（Visa Waiver Program）國家，台灣也包含在內。報導指出，赴美旅客很可能在入境時被要求交出社群網路密碼等個人資料。美國在台協會（AIT）對此回應保守，僅說若有任何做法改變，影響到遊客赴美程序，將會和大眾說明。
美國總統川普日前曾簽署行政命令限制6國公民入境美國。外電《華爾街日報》近日報導，美國政府正在考慮採取「極端審查」，若移民局官員發現訪美人士可疑，可要求其提供手機通訊錄等個資，以利後續調查。報導也引用美國國土安全部資深顧問漢米爾頓（Gene Hamilton）所言指出，若訪美意圖值得懷疑，就有必要證實是基於合法意圖造訪美國，「他們的答案必須讓我們滿意」。
報導也指出，美國將採取的「極端審查」適用於38國免簽國，包括英、法、德等30個歐洲國家，台灣則包含在另外8個適用免簽的其他地區國家之列。「極端審查」可能要求入境者提供手機讓官員讀取、或交出社群網路密碼，讓移民官了解其發文內容。
外交部對此表示，經向AIT洽詢，尚未能證實相關報導的真實性，如有進一步訊息，將適時向國人說明。AIT發言人游詩雅（Sonia Urbom）也保守回應，僅表示AIT有注意到華爾街日報的文章。若有任何做法改變，影響到遊客赴美程序，AIT會和大眾說明。
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