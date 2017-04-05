消防局購置新裝備 柯文哲：可成為台灣的FEMA
2017-04-05 18:04
〔記者姚岳宏／台北報導〕為因應各種突發而來的大型災害，可迅速完成前進指揮所現場設置，台北市新購置4輛前進指揮所運輸車及2輛醫療器材車，未來配置在4個大隊，台北市長柯文哲今視察整個運作情形，他稱讚消防局一向是市府內最認真且穩扎穩打的局處，也期盼負責主要防救災任務的消防局，能不斷進步，使台北市更安全。
柯文哲說，台灣沒有類似FEMA（美國聯邦救難總署）組織，目前由消防局負責台北市的防救災工作，就等於是台北市的FEMA，他指示消防局長吳俊鴻，除派員到國外觀摩，將最先進的技術帶回台灣，同時也要經由不斷演練，從當中記錄所發現的問題，持續進步。
歷經復航空難及八仙塵爆等事件，北市消防局為提升大型災害現場指揮調度、橫向聯繫效率及大量傷病患處置能力，特購置4輛前進指揮所器材運輸車及2輛醫療器材車，包含支架式快速搭設帳篷、資（通）訊設備，搭配緊急供電系統及相關醫療設備等。
這些裝備可在災害初期迅速抵達現場成立前進指揮所，與北市災害應變中心協同運作，供指揮官及現場人員掌握評估災害規模，統籌調度及運用整體救災資源。
消防局局長吳俊鴻表示，購置前進指揮所相關設備及醫療補給車，將有效提升北市因應重大災害緊急應變效率與大量傷病患處置能力，未來消防局亦將持續精進與突破，提供民眾更安全的生活環境。
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