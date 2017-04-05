| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
富岡漁港驚傳船隻爆炸 2人受傷送醫 五月帶媽媽遊關島抽iRobot
 首頁 > 政治

消防局購置新裝備 柯文哲：可成為台灣的FEMA

2017-04-05  18:04

〔記者姚岳宏／台北報導〕為因應各種突發而來的大型災害，可迅速完成前進指揮所現場設置，台北市新購置4輛前進指揮所運輸車及2輛醫療器材車，未來配置在4個大隊，台北市長柯文哲今視察整個運作情形，他稱讚消防局一向是市府內最認真且穩扎穩打的局處，也期盼負責主要防救災任務的消防局，能不斷進步，使台北市更安全。

柯文哲說，台灣沒有類似FEMA（美國聯邦救難總署）組織，目前由消防局負責台北市的防救災工作，就等於是台北市的FEMA，他指示消防局長吳俊鴻，除派員到國外觀摩，將最先進的技術帶回台灣，同時也要經由不斷演練，從當中記錄所發現的問題，持續進步。

歷經復航空難及八仙塵爆等事件，北市消防局為提升大型災害現場指揮調度、橫向聯繫效率及大量傷病患處置能力，特購置4輛前進指揮所器材運輸車及2輛醫療器材車，包含支架式快速搭設帳篷、資（通）訊設備，搭配緊急供電系統及相關醫療設備等。

這些裝備可在災害初期迅速抵達現場成立前進指揮所，與北市災害應變中心協同運作，供指揮官及現場人員掌握評估災害規模，統籌調度及運用整體救災資源。

消防局局長吳俊鴻表示，購置前進指揮所相關設備及醫療補給車，將有效提升北市因應重大災害緊急應變效率與大量傷病患處置能力，未來消防局亦將持續精進與突破，提供民眾更安全的生活環境。

相關影音

廣告
  • 台北市新購置前進指揮所運輸車及醫療器材車。（記者姚岳宏攝）

    台北市新購置前進指揮所運輸車及醫療器材車。（記者姚岳宏攝）

  • 台北市長柯文哲視察整個運作情況。（記者姚岳宏攝）

    台北市長柯文哲視察整個運作情況。（記者姚岳宏攝）

  • 台北市長柯文哲視察整個運作情況。（記者姚岳宏攝）

    台北市長柯文哲視察整個運作情況。（記者姚岳宏攝）

  • 台北市長柯文哲視察整個運作情況。（記者姚岳宏攝）

    台北市長柯文哲視察整個運作情況。（記者姚岳宏攝）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 救難設備 柯文哲 消防局 災害應變中心
相關新聞
Top
政治‧本日最多瀏覽
» 更多政治新聞
政治‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
圖
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
-
便當菜✧豆腐漢堡肉
電鍋菜✧脆梅冬粉蝦
芥末、山葵不一樣？
如何蒸出漂亮蒸蛋？
轉寄

標題：消防局購置新裝備 柯文哲：可成為台灣的FEMA


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年4月5日‧星期三‧丁酉年三月初九日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.