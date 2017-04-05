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台東3漁會 理、監事出爐

綠島區漁會會召開會員代表大會，順利選出理監事。（記者張存薇攝）

2017-04-05  17:37

〔記者張存薇／台東報導〕台東縣綠島區漁會今天舉行會員代表大會，順利選出理、監事，而因總幹事為推廣課長李秀蓮單一候聘，預計14日召開理、監事會完成候聘。

台東縣包括台東區、新港區及綠島區漁會已陸續完成理、監事選舉，其中台東區漁會理事包括陳坤昌、蘇島傑、柯受球、施欽元、陳志和、張富雄、李忠海、游烽棍、楊慶忠，監事名單為柯秋城、黃俊傑、許勝隆，現任總幹事李振元爭取連任，也為單一候聘，預計12日召開理、監事會。

新港區部分，理事當選名單包括潘一志、蔡安榴、蘇益峰、蘇詠盛、謝明招、林光進、蕭坤煌、黃福財、洪新綠、李隆榮、李瑞泰，監事為何傳吉、盧溪郎、林威志，13日將召開理、監事會，總幹事包括推廣部主任陳俊銘、水試所東部海洋生物研究中心助理研究員江偉全參與候聘，而陳俊銘派拿下多數理事席次，可望獲得候聘。

至於今天舉行會員代表大會的綠島區漁會，也順利選出理事包括陳富榮、陳建仁、蘇忠清、陳富成、鄭映偉、蔡勝榮、蘇宜忠、陳秋生、林明清，監事為田榮利、蔡慶文、何誌忠。

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  • 綠島區漁會順利選出理監事。（記者張存薇攝）

    綠島區漁會順利選出理監事。（記者張存薇攝）

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