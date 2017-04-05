民進黨宣布 11席議員要找青年和多元人才

2017-04-05 17:34

〔記者蘇芳禾／台北報導〕民進黨今天召開中常會，民進黨發言人王閔生轉述，選對會召集人陳明文於會中報告，選對會通過「民主進步黨2018年直轄市長暨縣市長提名特別條例（草案）」，將提送中執會討論。第一階段先行通過11個特別選區（席次），徵召青年、多元代表參選，讓青年參選、性別平衡、多元人才參政之長期價值延續。

王閔生表示，針對2018年直轄市議員暨縣市議員選舉，選對會決議，為鼓勵青年參選及來源多元化之舉才管道，提名建議採「雙軌制」，除既有之提名初選制度（民調）外，另外制定「青年及多元代表徵召辦法」，第一階段先行通過11個特別選區，徵召青年、多元代表參選，讓青年參選、性別平衡、多元人才參政之長期價值延續，強化民進黨多元聲音

王閔生進一步說，目前初步決議特別選區有三大類別，共計11選區：

第一，上屆民進黨議員轉任立法委員成功所遺留席次之選區。

第二，民進黨議員轉任政務官、國營事業或基金會所遺留席次之選區。

第三，民進黨議員被開除黨籍所遺留席次之選區。

而針對直轄市議員暨縣市議員特別選區，徵召人選目前選對會初步討論，建議參選資格要件如下：

第一，青年為35歲以下。

第二，多元代表包括新住民，或是特殊身份及職業別等對國家有特殊貢獻者，本案將提送中執會討論，再送交全代會通過。

王閔生表示，11個席次包括：台北市中正區、萬華區（童仲彥）、台北市北投區、士林區（吳思瑤）；新北市三峽、土城區（吳琪銘）、新北市板橋區（張宏陸）、新北市中和區（江永昌）、桃園市楊梅區（陳賴素美）、台中市西屯區（張廖萬堅）、台中市中西區（黃國書）、彰化縣第三選區（洪宗熠）、彰化縣彰化市、花壇區、芬園（黃秀芳）、基隆市安樂區（蔡適應）。

至於台南市中西區（林俊憲）和台南市永康、新市區（郭國文）兩席遺留席次，據透露，因為台南可能因為人口增減而增加一席議員席次，因此這幾席將一併放到第二階段處理。