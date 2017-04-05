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朝野無共識 促轉條例4月底前再協商

2017-04-05  17:31

〔記者楊淳卉／台北報導〕立法院長蘇嘉全今召開「促進轉型正義條例」朝野協商，但各黨團對促轉條文內容仍無交集，最後各黨團同意在4月20日前，提出黨版修正動議至司法及法制委員會彙整，4月底前再召開朝野協商繼續討論。

立院民進黨團原盼將促轉條例草案排入週五院會討論事項處理，但黨團總召柯建銘於協商結束後表示，因朝野協商決定兩週後再協商促轉草案，因此不會排入週五討論事項。

促轉條例草案去年6月已於司法及法制委員會初審通過，雖每個會期都被列為民進黨優先法案，但至今仍未完成三讀立法，草案已在立院躺了2個會期；過去曾召開多次朝野協商，也因國民黨團拒絕出席告吹。

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  • 立法院長蘇嘉全今召開「促進轉型正義條例」朝野協商。（資料照，記者方賓照攝）

    立法院長蘇嘉全今召開「促進轉型正義條例」朝野協商。（資料照，記者方賓照攝）

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