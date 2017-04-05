國民黨團政見會 再度邀請洪秀柱出席

2017-04-05 16:53

〔記者呂伊萱／台北報導〕立法院國民黨團下週一將舉行國民黨主席選舉「政見發表會」。國民黨黨團總召廖國棟今天下午受訪表示，黨團大會已決議政見會舉辦時間和地點。至於國民黨主席參選人僅洪秀柱不願出席政見會，廖國棟對此說，下午他親自前往黨主席辦公室邀約，盼洪秀柱出席。

國民黨黨團今天中午舉行臨時黨團大會，決議政見會於下週一下午1點到3點，在台大校友會館舉行。廖國棟會後受訪時說，會安排時間讓6位參選人有闡述各自核心理念的時間。外界關切政見會立委提問內容，廖國棟表示，這次交給黨內年輕立委草擬題目，將準備具有未來性的內容，至少會有6個問題，立委也會直接詢問參選同志，預計明天中午定案。

至於6位參選人之中，僅洪秀柱無出席意願，廖國棟表示，今天下午會再去主席辦公室邀約，希望6位都能夠來參加。