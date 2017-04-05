緬懷蔣介石 吳敦義：沒有蔣公哪有姓蔡的總統
前副總統吳敦義出席「紀念蔣公座談會」，肯定蔣介石貢獻。（記者呂伊萱攝）
〔記者呂伊萱／台北報導〕前總統蔣介石逝世42週年，前副總統吳敦義出席「紀念蔣公座談會」時肯定蔣公對中華民國、台灣的貢獻，吳敦義說，想到今天擁有的一切，就該追思蔣公，更表示沒有蔣公光復台灣，到現在台灣還是日本的殖民地，「哪會有什麼姓李姓蔡的總統？」
關於228事件，吳敦義說，「君子之過如日月之食」，人不是百分百完美，但不能因為有爭議事件就漠視所有貢獻，到底蔣公在228中要負哪些責任，應該交給歷史學家，公公正正地去評價。
今逢蔣介石逝世42週年，吳敦義、前國安局長蔡得勝及上百名退伍軍人，共同出席「紀念蔣公座談會」，緬懷國軍抗戰歷史與蔣家政績。吳敦義致詞時慷慨激昂地說，蔣公帶領完成北伐，統一中華民國，後續在8年抗戰，維護中華民國尊嚴與國土，也光復台灣及其附屬之島。吳敦義強調，若沒有光復台灣，到現在台灣還是日本的殖民地，「哪會有什麼姓李姓蔡的總統？」台下群眾奮力鼓掌喝采，附和吳敦義所言。
吳敦義也提到蔣公安全護送學者傅斯年、錢穆和胡適等仁到台灣，讓學術薪火相傳；蔣公也護送故宮國寶與上百萬兩黃金到台灣，並發行新台幣，穩定金融和經濟；蔣公也在古寧頭戰役中保衛台灣，皆為台灣的繁榮發展打下基礎。吳敦義強調，很多人質疑黨產，但蔣公在中原板蕩那幾年以中國國民黨總裁身份，辦了這幾樁大事，國家和黨分得「清清白白」
提到228事件，吳敦義說，228事件已經有許多懲兇、賠償、恢復名譽和各種撫慰措施，希望大家分清是非，不要因一時麻痺的意識形態產生問題。他批評例如破壞蔣公銅像，這是「恩將仇報」，因為如果沒有蔣公，「這些人能選上總統嗎？能成立政黨嗎？能選直轄市長嗎？能選立委嗎？」希望這個國家，在蔣公逝世42週年的今天，能用心追思、用頭腦分辨，認識蔣公對中華民國台灣有重大貢獻。吳敦系也比喻，「君子之過如日月之食」，人不是百分百完美，不能因為蔣公有爭議事件就漠視所有貢獻，到底蔣公在228中要負哪些責任，應該交給歷史學家，公公正正地去評價。
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