劃設辦法排除私有地 原民團體嗆主委下台負責

原住民族青年陣線、台灣原住民族政策協會等團體，5日赴立法院高呼傳統領域不容分割、劃設辦法限期更正、肯認部落自主協商宣告等訴求。（記者劉信德攝）

2017-04-05 16:33

〔記者彭琬馨／台北報導〕立法院內政委員會今審查「原住民族土地或部落範圍土地劃設辦法」，因排除私有地引發部分原住民強烈抗議。阿美族守護聯盟成員理新·哈魯蔚強調，民進黨政府不理會原住民的訴求，因此將不再期待民進黨的劃設辦法，成立「自主宣告傳統領域推動聯盟」，回到部落中推動傳統領域的自主宣告，以展現部落主權；眾人同時高喊口號，要求原民會主委夷將·拔路兒下台以示負責。

由近十個原住民民族議會組成的行動聯盟，一早就到立法院抗議，下午更在立法院門口點燃狼煙。原住民族代表馬太攻守聯盟Tilo強調，為驅除立法院的邪氣，選在門口點起狼煙，希望用原住民傳統文化的方式表達訴求。

理新·哈魯蔚表示，民進黨雖表明尊重原住民轉型正義，事實上卻一再拖延審查程序，想以協商方式將劃設辦法拉下檯面；理新·哈魯蔚強調，原住民反對民進黨政府私自決定傳統領域範圍，未來將成立「自主宣告傳統領域推動聯盟」，透過聯盟與各部落凝聚共識，讓中華民國政府了解「原住民能自己宣告我們的傳統領域」。

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