發走路工不等同賄選 蘇炎城二審逆轉保住議員
2017-04-05 16:47
〔記者鮑建信／高雄報導〕前年12月遞補楊見福就任高雄巿議員的蘇炎城，遭對手徐榮延提起當選無效，高雄地院認定蘇樁腳薛姓男子涉在蘇競選總部成立時發放300元走路工，判決當選無效，蘇不服上訴，高雄高分院認為300元是勞務費，不足以影響投票，改判有效並確定，見解相當罕見。
原告徐榮延指出，104年12月18日，中央選舉委員會公告蘇炎城遞補當選為高雄市議員，但蘇於選舉期間透過其聘僱擔任青年夜市管理員的薛姓員工，在競選總部成立時發放300元走路工名義給李姓等選民，依選罷法提起當選無效。
被告蘇炎城則指稱，薛等人不是選舉幹部，是基於他支持攤商而自行出資幫忙，他並不知情。又說，300元費用是到場參與民眾當天飲食、交通費用及造勢的勞務對價，薛沒有任何行賄主觀犯意，也無期約賄選，否認犯行。
高雄地院認為蘇與薛關係密切，薛的確在蘇競選總部成立時發放走路工，影響選舉公平性，判決徐勝訴。
二審合議庭法官指出，走路工是指勞務對價，並非表賄選代名詞，是否假借走路工賄選，應從個案事實審究。又查，造勢民眾大多自行負擔交通費往返，薛等人並未提供便當、飲料，活動要2、3小時結束，因而認為300元為勞務費，而不是賄款，更不會動搖投票意願，改判蘇勝訴。
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