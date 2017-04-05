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爸爸何時回來？ 吳敦義粉專藉女童反年改...

2017-04-05  16:51

〔即時新聞／綜合報導〕國民黨主席參選人吳敦義的臉書粉專，今分享1名軍眷所拍攝、小女孩問媽媽「爸爸什麼時候回來」的影片，建議小英總統傾聽軍眷的心聲，並指責民進黨為年金改革，刻意醜化、放任輿論抹黑軍警公教，造成社會對立，「這是我們要的政府嗎？」不過，影片作者昨曾撰文提及，這部影片其實「很單純地」想提醒父母忙碌之餘，勿忘家人還在等你。

吳敦義的臉書粉專「吳敦義 Wu,Dun-Yi」今分享影片，並撰文指出，小女孩的那句「爸爸什麼時候回來」，道盡捍衛國家的軍人，背後都有無數的家庭，默默在背後支撐。文中接著說，蔡英文總統，「妳可曾聽見軍眷的心聲？」；蔡英文政府，「妳們可曾聽見小女孩最微小的希望？」指責民進黨為了年金改革，「刻意操作與醜化」、「放任輿論抹黑」軍警公教，使台灣社會充滿仇恨對立，卻不認真思考「改善四大基金的操作績效」與「拚經濟的國家策略」，他質疑，「這是我們政府要的嗎？」他在文末呼籲，「懇請民進黨放下鬥爭習性，蔡英文總統請您聽聽看小女孩的心聲」。

這部獲得逾7萬人次瀏覽的影片，由臉書粉專「Ling媽咪 軍人太太幸福日記」所拍攝並上傳，最初目的其實很單純，只是想提醒為人父母者，即使身處「爸爸常常不在身邊」的軍人家庭中，但無論是爸爸或媽媽，對孩子來說都非常重要，別低估他（她）對你的愛，也別為工作犧牲陪伴小孩的時光，但身不由己的爸爸也別太擔心與愧疚，「我們只是在不同的崗位上為我們的家努力著。（當然，如果每天都有與孩子跟家人相處的時間是最好不過了）」，獲得一票網友廣大迴響。

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  • 國民黨主席參選人吳敦義的臉書粉專，今分享1名軍眷所拍攝、小女孩問媽媽「爸爸什麼時候回來」的影片，指責小英總統為年金改革，刻意醜化、放任輿論抹黑軍警公教，造成社會對立。（資料照，記者廖振輝攝）

    國民黨主席參選人吳敦義的臉書粉專，今分享1名軍眷所拍攝、小女孩問媽媽「爸爸什麼時候回來」的影片，指責小英總統為年金改革，刻意醜化、放任輿論抹黑軍警公教，造成社會對立。（資料照，記者廖振輝攝）

  • 吳敦義臉書粉專今藉小女孩想「把拔」的影片，與反年改議題掛勾。（圖擷取自「吳敦義 Wu,Dun-Yi」臉書粉專）

    吳敦義臉書粉專今藉小女孩想「把拔」的影片，與反年改議題掛勾。（圖擷取自「吳敦義 Wu,Dun-Yi」臉書粉專）

  • 影片最初的目的，其實是想表達父母忙碌之餘，別忘了還有家人等你們。（圖擷取自「Ling媽咪 軍人太太幸福日記」）

    影片最初的目的，其實是想表達父母忙碌之餘，別忘了還有家人等你們。（圖擷取自「Ling媽咪 軍人太太幸福日記」）

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