爸爸何時回來？ 吳敦義粉專藉女童反年改...
2017-04-05 16:51
〔即時新聞／綜合報導〕國民黨主席參選人吳敦義的臉書粉專，今分享1名軍眷所拍攝、小女孩問媽媽「爸爸什麼時候回來」的影片，建議小英總統傾聽軍眷的心聲，並指責民進黨為年金改革，刻意醜化、放任輿論抹黑軍警公教，造成社會對立，「這是我們要的政府嗎？」不過，影片作者昨曾撰文提及，這部影片其實「很單純地」想提醒父母忙碌之餘，勿忘家人還在等你。
吳敦義的臉書粉專「吳敦義 Wu,Dun-Yi」今分享影片，並撰文指出，小女孩的那句「爸爸什麼時候回來」，道盡捍衛國家的軍人，背後都有無數的家庭，默默在背後支撐。文中接著說，蔡英文總統，「妳可曾聽見軍眷的心聲？」；蔡英文政府，「妳們可曾聽見小女孩最微小的希望？」指責民進黨為了年金改革，「刻意操作與醜化」、「放任輿論抹黑」軍警公教，使台灣社會充滿仇恨對立，卻不認真思考「改善四大基金的操作績效」與「拚經濟的國家策略」，他質疑，「這是我們政府要的嗎？」他在文末呼籲，「懇請民進黨放下鬥爭習性，蔡英文總統請您聽聽看小女孩的心聲」。
這部獲得逾7萬人次瀏覽的影片，由臉書粉專「Ling媽咪 軍人太太幸福日記」所拍攝並上傳，最初目的其實很單純，只是想提醒為人父母者，即使身處「爸爸常常不在身邊」的軍人家庭中，但無論是爸爸或媽媽，對孩子來說都非常重要，別低估他（她）對你的愛，也別為工作犧牲陪伴小孩的時光，但身不由己的爸爸也別太擔心與愧疚，「我們只是在不同的崗位上為我們的家努力著。（當然，如果每天都有與孩子跟家人相處的時間是最好不過了）」，獲得一票網友廣大迴響。
看更多！請加入自由時報粉絲團
政治‧本日最多瀏覽
網友回應
熱門新聞
- 和這些藝人不往來... 週刊爆：豬哥亮斷交黑名單揭密
- MLB》1A直升大聯盟 菜鳥158火球讓重砲看傻（影音）
- 張宇懷孕5個月 感嘆「懷孕是成為女人的分水嶺」
- 8000葉氏子孫祭祖 金紙連燒數小時
- 嚴正嵐倒追男 小四就告白
- 台大論文案督導不周 楊泮池聲明：未追究為給年輕人機會
- 人少買氣低 墾丁音樂季近20年最慘
- 孫蔣銅像處理擴大討論 中山大學祭出愛瘋大獎
- 今日NBA戰績
- 被質疑沒上大學 爆紅「北一女神」高EQ回應！
- MLB》超級萬磁王 搶1分被球砸3次（影音）
- 打養生網球 費爸棄紅土賽季
- 快取寶無預警停止營業 百餘位勞工申請調解
- 白天高溫上探30度 下週一鋒面接近北部轉濕涼
- 開幕戰累計5轟 哈波現役之王
- 不退了！今年逾240位老師提「撤回退休」申請
- 伊斯蘭國開火批川普：美國領導人是白痴
- 時力點名仁濟院 侵占國產最大案
- 跌破眼鏡！《寶貝老闆》全美狂掃15億奪冠
- 《NBA夯話題》拓荒者要保老8 東部5隊隨時翻盤
- 洪都拉斯諧星下台變嚴父 「舉槍」逼兒伴遊
- 連假蘇澳大塞車 東服關心蘇花改
- 台灣上百公司網站 慘遭駭客入侵
- 世界小丑大賽 台奪4金1銀4銅全球最大贏家
- 黨產會：婦聯會 國民黨官夫人俱樂部
- 美髮學院名師挨告性侵 檢方不起訴還清白
- 《自由廣場》撿骨習俗 已無必要
- 《TAIPEI TIMES 焦點》 Rights advocate’s wife plans Beijing visit
- 新北投火車站回家 4天2.5萬人參觀
- 雲林故事館駐館藝術家 單車走讀前進澳洲
- 高雄公園公廁多達百處 市府推動認養
- 善化美勞材料廠大火 廠房焚毀
- 水庫持續探底 今起一階限水
- 【台語時間】 劉靜娟／驚驚袂著等
- （影音）張本渝單身享受3男追求 透露：隨時可能閃婚
- 夏語心傳新戀情 男陪爬山po親密照
- 〈三代同堂樂〉多讓媳婦嘗甜頭
- 「爺級」管理員放A片 強抓女童手「握鳥」
- 矽品男員工猝死 同事質疑過勞所致
- 搶救水情 魯凱族舉辦祈雨祭
編輯推薦
贊助商廣告
轉寄
標題：爸爸何時回來？ 吳敦義粉專藉女童反年改...
*收件人 Email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名
*你的 Email
訊息驗證碼 驗證碼有大小寫之分