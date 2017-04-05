時力來勢洶洶 民進黨徵召青年出戰議員

2017-04-05 14:55

〔記者蘇芳禾／台北報導〕時代力量等小黨在2018地方選舉來勢洶洶，民進黨也將徵召35歲以下青年備戰，代表民進黨參選六都直轄市議員。民進黨選對會召集人陳明文今天表示，直轄市議員轉任立委、政務官、被開除黨籍的空缺，民進黨將會徵召35歲以下年輕人，或是原住民、新住民、對社會有特殊貢獻者代表民進黨參選，其他選區議員就按照過去的規則（民調）。

目前已知的席次，包括因為家暴被民進黨開除黨籍的童仲彥（台北市中正區、萬華區）；議員選上立委的包括吳思瑤（台北市北投區、士林區）；吳琪銘（新北市三峽、土城區）、張宏陸（新北市板橋西區）、江永昌（新北市中和區）；陳賴素美（桃園市楊梅區）；張廖萬堅（台中市西屯區）、黃國書（台中市中西區）；林俊憲（台南市中西區）、郭國文（轉任勞動部次長，台南市永康新市區）等選區。

被問到是否因為南有基進側翼、北有時代力量等年輕世代壓力，才會推出這樣的遊戲規則？陳明文回應，民進黨不斷在自我提升自我檢討，民進黨認為要有年輕世代，多元聲音來代表民進黨。外部力量的刺激也是一種動力。

陳明文說，希望徵召35歲以下年輕人、原住民、新住民等等，或是對社會有特殊貢獻的人選代表民進黨參選。

黨內被點名接班的年輕世代，包括吳思瑤國會助理戴瑋珊（新系）、民進黨發言人張志豪（英系）、民進黨前青年部主任黃守達（新系）等人。