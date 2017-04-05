柯P稱香港很無聊 陳佩琪坦承有捏把冷汗

台北市長柯文哲夫人陳佩琪（右），今下午出席北市輪狀病毒疫苗補助開辦記者會。（記者張議晨攝）

2017-04-05 14:37

〔記者張議晨／台北報導〕台北市長柯文哲日前出訪東南亞，想藉此推廣台北觀光，卻語出驚人稱「香港很無聊，一個小島有甚麼好看」，一席失言言論引起軒然大波，柯文哲夫人陳佩琪今下午接受媒體訪問，媒體詢問是否有替柯「捏把冷汗」，陳則笑著回應「有啦」。

陳佩琪今下午出席北市輪狀病毒疫苗補助開辦記者會，會後接受媒體聯訪時表示，她本身沒到過香港，但一個人吃什麼或到什麼地方玩，我想是個人感受跟習慣，有人喜歡看人工的東西，有人喜歡看natural beauty。

不過，陳佩琪也說，先生畢竟身為首都市長，也有跟他說以後人家若問好不好吃一定要說好吃，好不好玩則要說好玩，以後會提醒他，但好吃好玩，每個人都有從小到大的習慣。