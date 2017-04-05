選舉幫柯P站台 陳佩琪：能力OK、責無旁貸

2017-04-05 14:28

〔記者張議晨／台北報導〕由於距離2018年選舉僅剩一年多，許多有意角逐明年大選的綠營戰將紛紛透過管道「搶人」，希望找柯媽站台。媒體今詢問柯文哲夫人陳佩琪，是否曾接過徵詢循柯媽模式幫綠營站台，陳則斬釘截鐵回應「沒有，絕對沒有」。

台北市長柯文哲夫人陳佩琪，今下午出席北市輪狀病毒補助開辦記者會，會後接受媒體聯訪時表示，選舉是專業領域，另一半適合做什麼都有專業選舉幕僚做規劃，若有規劃我的行程，如果能力OK，當然責無旁貸。

至於若柯文哲親口邀約是否會同意助選，陳則爽快回答「會」。但她也說，市長邀約我一定是我能力做得到的事情，他從未勉強我不願做或能力做不到的事情。

至於綠營若徵詢協助站台，陳則回應，這還是需要經過市長同意，如果專業上認為我有需要或有能力，我是不排斥，但還是需經過市長安排，而不是我去答應對方。