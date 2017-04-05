選舉幫柯P站台 陳佩琪：能力OK、責無旁貸
2017-04-05 14:28
〔記者張議晨／台北報導〕由於距離2018年選舉僅剩一年多，許多有意角逐明年大選的綠營戰將紛紛透過管道「搶人」，希望找柯媽站台。媒體今詢問柯文哲夫人陳佩琪，是否曾接過徵詢循柯媽模式幫綠營站台，陳則斬釘截鐵回應「沒有，絕對沒有」。
台北市長柯文哲夫人陳佩琪，今下午出席北市輪狀病毒補助開辦記者會，會後接受媒體聯訪時表示，選舉是專業領域，另一半適合做什麼都有專業選舉幕僚做規劃，若有規劃我的行程，如果能力OK，當然責無旁貸。
至於若柯文哲親口邀約是否會同意助選，陳則爽快回答「會」。但她也說，市長邀約我一定是我能力做得到的事情，他從未勉強我不願做或能力做不到的事情。
至於綠營若徵詢協助站台，陳則回應，這還是需要經過市長同意，如果專業上認為我有需要或有能力，我是不排斥，但還是需經過市長安排，而不是我去答應對方。
看更多！請加入自由時報粉絲團
政治‧本日最多瀏覽
- 周刊爆與吳志剛閃分內幕 李婉鈺說話了
- 怒嗆「小英該不該殺」林國春被爆逼妻離婚
- 花媽幕僚「肉身試車」 測試無人駕駛巴士反應
- 潛艦國造 台船：明年3月一定提出初步設計
- 傳美將售我F35 國防部：還沒收到正式訊息
政治‧即時新聞
網友回應
熱門新聞
- 和這些藝人不往來... 週刊爆：豬哥亮斷交黑名單揭密
- MLB》1A直升大聯盟 菜鳥158火球讓重砲看傻（影音）
- 無人機設計賽 大葉創意組奪冠
- 台股開盤上漲55.13點 報9866.65點
- 川普通俄門 再爆阿聯高層牽線
- 遷廠及業外損失影響 炎洲集團去年表現不佳
- 劉以豪成人氣一哥 戀愛沒譜單身5年
- 〈家庭診療室〉攬著別的男人 懷疑婚前劈腿
- 04/05 各報重點新聞一覽
- 被質疑沒上大學 爆紅「北一女神」高EQ回應！
- 女歌手瀕臨死亡邊緣 遺願聽了超心酸
- 陳凱歌夫婦現身機場 拒收粉絲猴子玩偶
- 佯稱出售喬丹11代球鞋詐財 男賠錢和解換免坐牢
- 連假蘇澳大塞車 東服關心蘇花改
- 與鄰糾紛5年後縱火洩憤 男子被起訴
- 美方稱恪守一中政策 川習會台灣議題應無意外
- 防曬+保養 美妍加乘
- 小檔案》仁濟院 大台北地產大戶
- 台股收盤大漲137.96點 報9949.48點
- 北宜恐怖巧合 同地6小時又撞死人
- 刺傷電信櫃哥、毆警 神情恍惚嫌犯被逮
- 繼「人工摧毀」後 小哥「面膜拚保險套」再發功
- 過半球員流感 兄弟5連戰好拚
- MLB》沙胖先發無失分 查普曼163火球守洋基首勝
- MLB》日本4大天王辭退經典賽 初登板0勝3敗「全滅」
- 媽全程陪伴 董子健帶女友上婦產科
- 比莉不敢探班周湯豪 背後原因好心酸
- 魔術師變出健康包 讓街頭打工寒士避暑疾
- 離開大學教職 戲劇博士打造老屋劇場
- 孫蔣銅像處理擴大討論 中山大學祭出愛瘋大獎
- 【愛讀書】 《望鄉三千里──台灣少年工奮鬥史》
- 高鐵台南站即起實施交通分流 接送別停錯
- NBA》K.湯普森41分轟垮灰狼 勇士西部第一M1
- 萬寶龍 筆耕文字力量─幫助失學兒童終結貧窮 休傑克曼梁詠琪力挺品牌理念
- NBA》MVP只能有一個 魔術強森：哈登跟魏少都該獲選
- NBA》半場81分轟爆七六人 籃網追平聯盟紀錄
- 〈熱門族群〉主機板Q2營運不看淡
- 兩性專家江映瑤 被胞姊控告拘禁父親
- 地主病逝對年才開工 獲好評
- 《自由廣場》《林保華專欄》川習會應端出香港
編輯推薦
贊助商廣告
轉寄
標題：選舉幫柯P站台 陳佩琪：能力OK、責無旁貸
*收件人 Email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名
*你的 Email
訊息驗證碼 驗證碼有大小寫之分