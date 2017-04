前進指揮所今演練卻連線卡卡 柯：LINE還比較可靠

2017-04-05 14:10

〔記者沈佩瑤/台北報導〕台北市長柯文哲今早視察前進指揮所設置運作情況,會後受訪時表示,發生復興空難及八仙塵爆案後,市府內部有做檢討,以前只有災害應變中心,但災害現場還要設置前進指揮所,由消防局長或副市長坐鎮;目前台北市4個消防大隊,配了4套前進指揮所系統,整個台北市防災還是要逐步擴充,現在陸續為了世大運做防恐演習,會藉由演練把缺點找出來再改進。

不過,第一次演練就發生小插曲,柯文哲和災害應變中心(EOC)連線時不但卡卡,甚至一度無法連線,現場工作人員雖緊急進行處理,連線情況仍然相當「Lag」,柯在會後受訪時表示,其實「用LINE跟YouTube」可能還比較可靠,但剛剛出現的問題都已紀錄,會檢討。

柯文哲說,在復興航空空難跟八仙樂園塵爆之後,有做內部檢討,發現設備不夠完整,所以就重新寫SOP,例如醫療車中要有哪些裝備,指揮所要有哪些資通訊設備,包含發便設備、照明設備等都要列清單。

柯表示,當時有個概念就是put every thing on the wheel,所有東西都放在輪子上面,設計一個前進指揮所的車子,這些設備按照清單放在上面,開到那個地方就可以拉下來,「不過現在還不知道車子要怎麼設計」,因此先設置帳篷的方式跑一陣子,將來再把這些東西車輛化、機動化。柯也強調,今天只是檢查一遍,台北市的防災不會是一步到位的,都是一步步慢慢擴充。

由於俄羅斯日前發生地鐵恐攻案,媒體詢問柯對於世大運反恐是否有信心,柯表示只能做到防止恐怖分子入境,大部分還是跟美國有連線,防止恐怖分子經過機場入境,資料庫還是用美國的資料,如果真的進來,發生事故,也有應變措施。