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前進指揮所今演練卻連線卡卡 柯：LINE還比較可靠

2017-04-05  14:10

〔記者沈佩瑤／台北報導〕台北市長柯文哲今早視察前進指揮所設置運作情況，會後受訪時表示，發生復興空難及八仙塵爆案後，市府內部有做檢討，以前只有災害應變中心，但災害現場還要設置前進指揮所，由消防局長或副市長坐鎮；目前台北市4個消防大隊，配了4套前進指揮所系統，整個台北市防災還是要逐步擴充，現在陸續為了世大運做防恐演習，會藉由演練把缺點找出來再改進。

不過，第一次演練就發生小插曲，柯文哲和災害應變中心（EOC）連線時不但卡卡，甚至一度無法連線，現場工作人員雖緊急進行處理，連線情況仍然相當「Lag」，柯在會後受訪時表示，其實「用LINE跟YouTube」可能還比較可靠，但剛剛出現的問題都已紀錄，會檢討。

柯文哲說，在復興航空空難跟八仙樂園塵爆之後，有做內部檢討，發現設備不夠完整，所以就重新寫SOP，例如醫療車中要有哪些裝備，指揮所要有哪些資通訊設備，包含發便設備、照明設備等都要列清單。

柯表示，當時有個概念就是put every thing on the wheel，所有東西都放在輪子上面，設計一個前進指揮所的車子，這些設備按照清單放在上面，開到那個地方就可以拉下來，「不過現在還不知道車子要怎麼設計」，因此先設置帳篷的方式跑一陣子，將來再把這些東西車輛化、機動化。柯也強調，今天只是檢查一遍，台北市的防災不會是一步到位的，都是一步步慢慢擴充。

由於俄羅斯日前發生地鐵恐攻案，媒體詢問柯對於世大運反恐是否有信心，柯表示只能做到防止恐怖分子入境，大部分還是跟美國有連線，防止恐怖分子經過機場入境，資料庫還是用美國的資料，如果真的進來，發生事故，也有應變措施。

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  • 台北市長柯文哲5日視察台北市前進指揮所設置運作，了解強化重大災害應變能力，並接受媒體採訪。（記者方賓照攝）

    台北市長柯文哲5日視察台北市前進指揮所設置運作，了解強化重大災害應變能力，並接受媒體採訪。（記者方賓照攝）

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